"Une routine, comme se brosser les dents": voici les conseils pour faire efficacement du sport passé 40 ans

À la réponse de savoir s'il est possible de faire du sport à 40, 50 ou 60 ans la réponse donnée par la coach Julie Debatty est à l'affirmative, "mais il faut adapter sa pratique sportive", précise-t-elle.

"Notre corps n'a pas la même performance et les mêmes réflexes que quand on a 20 ans. Si on a été sportif [toute sa vie] il ne faut pas arrêter du jour à lendemain ou diminuer. Il faut continuer la même routine mais si on commence, il faudra y aller plus progressivement". "Tant que le corps est capable de suivre, il n'y a aucune raison d'arrêter [d'en faire], il faut continuer c'est essentiel."

Quelques mois après les résolutions de début d'année, la motivation de certain a pu en prendre un coup (ou n'avoir jamais porté ses fruits). Heureusement, commencer le sport ne nécessite d'être au mois de janvier, vous pouvez le faire quand cela vous chante. "Il faut se mettre des objectifs atteignables. Il ne faut pas commencer en se disant 'je vais faire de la grosse performance et de la compétition, avoir la condition que j'avais à 20 ans', ça n'est plus possible", tempère toute fois la coach pour qui l'important est "d'installer une routine". Pour Julie Debatty, faire du sport, "même 10 minutes par jour", doit s'inscrire dans la routine quotidienne au même stade que "se brosser les dents ou se laver".

"Il faut arrêter de culpabiliser les gens en leur disant 'il faut absolument faire une heure de sport intensif', ce qui compte ce n'est pas que ce soit dur mais de le faire tous les jours", conseille la coach pour qui le sport à la maison suffit amplement. "Ce qui est bien de faire le sport à la maison c'est qu'on gagne le temps qu'on mettrait pour se déplacer à la salle de sport."

Pour celles et ceux qui vont se remettre au sport -par exemple avec le retour des beaux jours et des températures plus clémentes dans les mois à venir- la patience est de mise. "Plus on monte dans l'âge, plus il faut être patient avant de voir des résultat. Le métabolisme est un peu plus lent mais c'est possible. Il faut être régulier, manger sainement et le résultat va se voir. Il ne faut pas être trop pressé au risque de se décourager", conclut Julie Debatty.