Kiev: "14.500 personnes se sont rendues en Ukraine pour prendre les armes"

(Belga) Quelque 14.500 personnes se sont rendues en Ukraine ces derniers jours pour prendre les armes contre les troupes russes, a déclaré mercredi l'armée ukrainienne.

Quelque 12.000 Ukrainiens sont rentrés dans leur pays pour rejoindre l'armée nationale. En outre, Kiev s'attend à ce que de nombreux étrangers se portent volontaires pour former une légion internationale. Depuis que la guerre a éclaté le 24 février, la Russie a déjà perdu plus de 12.000 soldats, selon l'état-major ukrainien. Moscou, en revanche, a affirmé il y a quelques jours que les pertes se limitaient à moins de 500 soldats, mais depuis lors, aucun chiffre récent n'est disponible. L'Ukraine elle-même n'a pas encore donné de chiffres concernant les pertes subies de son côté. Les séparatistes de la région de Donetsk ont parlé mardi de 47 morts dans leurs propres rangs. Selon l'armée ukrainienne, 49 avions russes, 81 hélicoptères et 317 chars ont également été détruits ou endommagés. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. (Belga)