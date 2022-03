Hausses constantes des prix de l’énergie: pourriez-vous faire des économies radicales?

Malgré le beau temps, il n'est pas encore question d'éteindre le chauffage. Et les prix de l'énergie dépassent l'entendement. Le litre de mazout de chauffage coûtera demain entre un euro 34 et un euro 45. Des experts pensent même que l'essence pourrait coûter trois euros le litre dans quelques mois. Ces hausses auront-elles une influence sur votre comportement ? Nous vous avons posé la question.

Si le prix de l’essence devait atteindre les trois euros le litre, donc environ 150 euros pour un plein, comment feriez-vous ? "Ce n’est plus possible. Personne ne peut gérer ça comme cela, c’est trop", lance une jeune femme.

"On ne roule plus, on ira à pied. Moi, j’ai une petite charrette, je trouverai bien quelqu’un pour me pousser", réagit une dame.

Un jeune homme va encore plus loin : "Je devrais arrêter de travailler à ce moment-là. J’ai 100 km aller-retour pour mon travail. Déjà maintenant, cela me coûte entre 400 et 500 euros par mois d’essence. Si ça monte à 3 euros le litre, je mettrai ¾ de mon salaire là-dedans, c’est impayable".

Si le gaz et le mazout pour se chauffer s’envolent eux aussi pourriez-vous faire des économies radicales ? En descendant par exemple la température à 14 degrés, ce serait le minimum tolérable pour notre corps ?

"J’espère ne pas devoir en arriver là", confie un monsieur. Une vieille dame a du mal à s’imaginer devoir vivre dans de telles conditions : "Oh, je ne serai pas".

"S’il faut le faire, on mettra deux pulls et on le fera", souligne un autre témoin. "14 degrés ? Non, moi j’ai vite froid", sourit une passante.

"Je me limiterai dans autre chose, parce que je pense que c’est nécessaire de se chauffer et c’est important d’avoir une maison chauffée pour mon enfant", conclut une jeune maman.