Des émeutes ont éclaté au Mexique en marge de la Journée des droits des femmes

Certaines manifestations organisées au Mexique à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, mardi, ont dégénéré dans la soirée en émeutes, rapporte mercredi l'agence de presse allemande DPA. Dans la ville de Monterrey, au nord-est de la capitale Mexico, le palais gouvernemental a ainsi été incendié.

Après avoir pénétré dans le bâtiment, des manifestantes ont collé des affiches aux murs et tagué des statues avec des slogans dénonçant les violences perpétrées contre les femmes. "Nous sommes le cri de celles qui n'ont plus de voix", était-il écrit sur l'une de ces affiches, en allusion aux nombreux meurtres de femmes dans ce pays d'Amérique centrale. Chaque jour, 10 femmes en moyenne sont assassinées au Mexique. Ainsi, 3.427 femmes au total ont été assassinées sur les onze premiers mois de l'année 2021, d'après des chiffres du gouvernement publiés le 25 décembre. Dans le palais gouvernemental, le feu a été éteint au bout d'une heure, selon le site internet mexicain Info7. La police a bouclé la zone et menotté certaines activistes. Les manifestations organisées à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes étaient initialement pacifiques, ont rappelé les médias locaux. Quelque 12.000 marcheuses et participants ont été recensés. Les manifestantes ont principalement réclamé une meilleure protection des femmes. À Mexico ont fleuri de nombreuses pancartes affirmant: "Je marche parce que je suis vivante, sans savoir pour combien de temps encore". À San Miguel de Allende, les femmes ont teint en rouge l'eau des fontaines pour rappeler le sang des victimes de féminicides. Le mouvement féministe s'est étendu ces dernières années en Amérique latine. Cette année, la marche organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes y était axée sur le féminicide, un terme que l'OMS définit comme l'homicide volontaire d'une femme en raison de son genre.