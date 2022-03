Poutine et Scholz parlent couloirs humanitaires et "efforts diplomatiques"

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus mercredi au sujet des "efforts diplomatiques" autour du conflit en Ukraine et des couloirs humanitaires pour évacuer les civils, selon le Kremlin.

Lors d'une conversation téléphonique, les deux dirigeants ont abordé les "efforts politiques et diplomatiques, en particulier le résultat du troisième round de négociations" entre des représentants russes et ukrainiens qui s'est tenu lundi, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Les deux dirigeants ont également "accordé une attention particulière à l'aspect humanitaire de la situation en Ukraine" et M. Poutine a "fourni des informations au sujet des mesures prises pour mettre en place des couloirs humanitaires pour évacuer les civils des zones de combats", selon la même source. Les deux dirigeants sont convenus de "poursuivre les contacts à différents niveaux", a ajouté le Kremlin. Alors que de rudes combats ont lieu à travers l'Ukraine, Moscou et Kiev se sont entendus mercredi sur des cessez-le-feu pour permettre d'instaurer des couloirs humanitaires autour de certaines zones durement touchées. Par ailleurs, des discussions sont prévues jeudi à Antalya, en Turquie, entre les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukrainien Dmytro Kuleba, avec leur homologue turc Mevlüt Cavusoglu comme médiateur. Cette rencontre est une première à ce niveau depuis le début de l'invasion russe le 24 février.