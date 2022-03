Aywaille: un motard gravement blessé dans un accident avec une voiture

Un motard a été grièvement blessé lors d'un accident avec une voiture mercredi après-midi à Aywaille (province de Liège), indiquent le parquet de Liège et la zone de police Secova.



Les deux véhicules sont entrées en collision mercredi vers 13h45, rue du Viaduc à Aywaille. Le motard, dont les jours sont en danger, a été transporté au CHU de Liège. Le parquet a été avisé et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident.