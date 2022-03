Zensor, Obelis et EnergyVision, Trends Gazelles Ambassadrices pour Bruxelles

(Belga) Les entreprises Zensor, Obelis et EnergyVision, Trends Gazelles ont été élues, mercredi, Trends Ambassadrices 2022 pour Bruxelles, lors de la 21e édition de la remise des prix des Trends Gazelles.

Ces prix attribués dans trois catégories (petites entreprises, moyennes et grandes) récompensent des entreprises à croissance rapide ou "Gazelles" qui sont "à la fois solides et compétitives dans leur domaine et au sein de leur province". Dans la catégorie "petites entreprises", c'est Zensor qui a reçu le trophée. Cette entreprise a développé une technologie innovante qui permet de détecter la corrosion de matériaux pour des domaines aussi divers que l'énergie, les infrastructures ou la production industrielle. Obelis a reçu un Trends Gazelles dans la catégorie "entreprises moyennes". Obelis est un bureau d'expertise qui aide les fabricants hors UE à mettre leurs produits en conformité avec la réglementation européenne. Enfin, EnergyVision a reçu le trophée dans la catégorie "grandes entreprises". Active sous la marque Brusol à Bruxelles, la société EnergyVision installe des panneaux solaires, vend de l'énergie verte et locale et s'est lancée en 2021 dans la mobilité électrique. Les magazines Trends-Tendances et Trends organisaient pour la 21ème année la remise des prix des Trends Gazelles. (Belga)