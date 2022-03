Invasion de l'Ukraine - Amazon suspend toute expédition en Russie et bloque son service Prime Video

(Belga) Le géant américain de l'e-commerce Amazon a annoncé la suspension de l'expédition de produits à des particuliers en Russie et au Bélarus, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.

L'entreprise a aussi indiqué qu'elle allait empêcher l'accès depuis la Russie à son service de streaming Prime Video jusqu'à nouvel ordre. Amazon n'acceptera en outre plus aucune commande pour New World, le seul jeu vidéo qu'elle vend directement en Russie. Les nouveaux utilisateurs basés en Russie et au Bélarus seront aussi exclus de sa plateforme de cloud computing à la demande AWS. Les vendeurs tiers russes et bélarusses ne pourront également plus vendre leurs produits via Amazon. L'entreprise a souligné qu'elle n'exploitait pas de centres de données, d'infrastructures ou de bureaux en Russie, et qu'elle avait "une politique de longue de date de ne pas faire d'affaires avec le gouvernement russe". (Belga)