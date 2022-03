DIRECT - Guerre en Ukraine: le président Zelensky dénonce un "crime de guerre", 1.207 civils tués à Marioupol en 9 jours

Le bombardement par la Russie mercredi d'un hôpital pédiatrique dans le port stratégique de Marioupol en Ukraine représente un "crime de guerre", a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo.

DIRECT RTL INFO

07h05 - Hôpital bombardé: le président Zelensky dénonce un "crime de guerre"

"Des bombes russes sont tombées sur un hôpital et sur une maternité à Marioupol (...) Les bâtiments sont détruits. A ce stade il y a 17 blessés. Les débris sont en train d'être fouillés", a-t-il dit. "Européens ! Ukrainiens ! Habitants de Marioupol ! Aujourd'hui nous devons nous unir pour condamner ce crime de guerre de la Russie, qui reflète tout le mal que les envahisseurs ont fait à notre pays", a ajouté Zelensky.



07h03 - Hôpital pédiatrique bombardé: un immense cratère témoigne de la puissance de l'attaque

07h00 - Un hôpital pédiatrique bombardé à Marioupol

Un établissement abritant un hôpital pédiatrique et une maternité a été touché par un bombardement russe mercredi à Marioupol en Ukraine, à la veille de discussions entre les chefs des diplomaties russe et ukrainienne en Turquie, la première rencontre à ce niveau depuis le début de l'invasion le 24 février.

5h40 - Des soldats britanniques probablement partis pour l'Ukraine sans approbation

Un nombre limité de soldats britanniques ont peut-être désobéis aux ordres et sont partis se battre en Ukraine, affirme la Défense britannique, citée par la BBC.



Des soldats sont illégalement absents et pourraient être partis pour l'Ukraine de leur propre chef, selon la Défense citée par le média public britannique. "Nous les encourageons activement et fortement à retourner au Royaume-Uni", ajoute la Défense. Le gouvernement britannique a publié un avis négatif pour tous déplacements vers l'Ukraine.

5h29 - L'armée ukrainienne assure ralentir l'offensive russe

L'armée ukrainienne a assuré jeudi à l'aube qu'elle ralentissait et retenait l'offensive russe, deux semaines après le début du conflit.



L'Etat major ukrainien a assuré dans un bulletin que dans certaines zones d'opérations, les unités russes avaient perdu leur force de combat et appelaient des réserves. Les forces russes étaient toujours à l'oeuvre dans les alentours de la capitale ukrainienne Kiev et renforçaient aussi leurs unités près de la ville de Mykolaiv, au sud du pays. Des attaques étaient aussi également signalées dans les villes de l'est ukrainien, à Kharkiv et Izyum, de même qu'au nord-est à Soumy et Oktyrka. Cependant ces informations ne pouvaient pas être vérifiées indépendamment. Des discussions à haut niveau entre les deux opposants sont prévues jeudi dans la ville turque d'Antalya, entre les ministres Affaires étrangères ukrainien et russe. Mercredi, le président ukrainien a suggéré qu'il pouvait envisager des compromis.



4h57 - Tirs dans diverses villes, des couloirs humanitaires prévus depuis Soumy

Les autorités locales en Ukraine ont à nouveau fait état de tirs dans diverses villes du pays. Des avions russe auraient entre ciblé les environs de la ville du Soumy, au nord est du pays.



Les autorités ukrainiennes prévoient d'ouvrir trois couloirs humanitaires à partir de cette région, a confirmé le président de l'administration régionale, Dmitro Zjivitski. Il annonçait que mardi et mercredi, 50.000 personnes avaient déjà pris la fuite. Via les couloirs humanitaires, les résidents pourront fuir vers Poltava, au milieu du pays, à 170 kilomètres de Soumy. Selon M. Zjivitski, un cessez-le-feu a été convenu pour entrer en vigueur à 08H HB. A Okhtyrka, au sud de Soumy, des quartiers résidentiels ont à nouveau été visé par des tirs. Le bourgmestre de Mykolajiv, au sud du pays, évoque des tirs de roquettes dans sa région. Il a prié la population de se mettre à l'abri durant la nuit.

3h55 - Sony suspend ses expéditions de PlayStation vers la Russie

Le géant japonais de l'électronique Sony a annoncé mercredi avoir suspendu toutes les expéditions de consoles PlayStation et de jeux vidéo à destination de la Russie, rejoignant un nombre croissant d'entreprises se désengageant du pays après l'invasion russe de l'Ukraine.



"Sony Interactive Entertainment (SIE) rejoint la communauté mondiale dans son appel à la paix en Ukraine. Nous avons suspendu toutes les expéditions de jeux et de consoles, le lancement de Gran Turismo 7 et les opérations du PlayStation Store en Russie", a déclaré l'entreprise sur Twitter.

2h20 - Quelque 35.000 civils évacués mercredi de villes ukrainiennes

Au moins 35.000 civils ont été évacués mercredi de plusieurs villes ukrainiennes assiégées, a annoncé le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky.



Le dirigeant a annoncé dans un message vidéo mercredi soir que des habitants des villes de Soumy, d'Enerhodar et de zones proches de la capitale Kiev avaient pu être évacués par trois couloirs humanitaires.



1h29 - Plus d'un million d'enfants ukrainiens ont déjà fui le pays, selon Unicef

Plus d'un million d'enfants ont fui l'Ukraine en deux semaines depuis l'offensive russe dans le pays, selon un décompte de l'Unicef qui recense 7,5 mineurs dans le pays. Au moins 37 enfants ont été tués et 50 blessés dans le conflit, affirme la directrice Catherine Russell mercredi.



Elle a en outre dénoncé l'attaque d'un hôpital pédiatrique à Marioupol, théâtre d'âpres combats. "Je suis horrifiée par l'attaque perpétrée aujourd'hui contre une maternité à Marioupol, en Ukraine - une attaque à la suite de laquelle de jeunes enfants et des femmes en train d'accoucher se seraient retrouvés enterrés sous les décombres. Nous ne connaissons pas encore le nombre de victimes, mais nous craignons le pire", a-t-elle commenté.

0h45 - Le Congrès américain veut débloquer 14 milliards de dollars pour l'Ukraine

Les élus de la Chambre américaine des représentants vont se prononcer mercredi soir sur une enveloppe pharamineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions.



Ces fonds doivent permettre à Kiev de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives.

0h02 - Londres appelle l'ensemble du G7 à interdire les importations de pétrole russe

Le Royaume-Uni a exhorté mercredi l'ensemble des pays du G7 à "mettre fin à leur utilisation de pétrole et gaz russes", à l'instar de Londres et de Washington, en riposte à l'invasion de l'Ukraine décidée par le président russe Vladimir Poutine.

"Poutine doit échouer", a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss lors d'une visite aux Etats-Unis.

23h45 - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères est arrivé en Turquie

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Koeleba, est arrivé mercredi soir dans la ville turque d'Antalya, a confirmé son porte-parole sur Facebook. M. Koeleba doit y rencontrer jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov, pour un entretien très observé vu la dégradation du conflit russo-ukrainien.



Les discussions doivent démarrer jeudi matin en présence du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu. La Russie exige que l'Ukraine se déclare neutre, reconnaisse le territoire de la Crimée annexé comme russe, et que les territoires séparatistes dans le Donbass soient reconnus comme indépendants. L'Ukraine à jusqu'à ce jour refusé ces demandes, mais le président ukrainien Voldymyr Zelenski a annoncé être prêt à faire preuve de compromis.

23h29 - Hôpital bombardé en Ukraine: le président Zelensky dénonce un "crime de guerre"

Le bombardement par la Russie mercredi d'un hôpital pédiatrique dans le port stratégique de Marioupol en Ukraine représente un "crime de guerre", a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. "Le bombardement aérien est la preuve finale. La preuve qu'un génocide d'Ukrainiens est en train de se produire (...) Nous n'avons jamais et n'aurions jamais commis un crime de guerre comme cela dans les villes de Donetsk ou Lougansk ou aucune région", a-t-il déclaré, en faisant référence à deux villes tenues par les séparatistes prorusses.



22h41 - 1.207 civils tués à Marioupol en 9 jours de siège russe

Les neuf jours de siège russe sur le port stratégique de Marioupol dans le sud de l'Ukraine ont fait un total de 1.207 morts parmi les civils, a indiqué mercredi soir la mairie sur sa chaîne Telegram. "Neuf jours. Neuf jours de blocus de Marioupol. (...) Neuf jours - 1207 civils de Marioupol tués. Neuf jours de génocide de la population civile", indique la mairie sur sa chaîne alors que la ville subit de violents bombardements de l'armée russe, qui ont notamment touché mercredi un hôpital pédiatrique.



22h04 - Washington rejette définitivement un transfert d'avions de combat polonais

Les Etats-Unis ont définitivement rejeté la proposition de la Pologne de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine, a annoncé mercredi le Pentagone.



"Les services de renseignement estiment que le transfert (d'avions) MiG-29 à l'Ukraine pourrait être perçu comme une surenchère (au conflit) et pourrait entraîner une réaction russe importante qui augmenterait la perspective d'une escalade militaire avec l'Otan", a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole du Pentagone John Kirby.