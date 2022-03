Les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères autour de la table: que faut-il attendre de ces pourparlers?

Les pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères de Russie Serguei Lavrov et d'Ukraine Dmytro Kuleba ont commencé dans le sud de la Turquie en présence de leur homologue turc, a confirmé à l'AFP un diplomate turc.



Il s'agit de la première rencontre à ce niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, il y a tout juste deux semaines.



Les pourparlers entre les ministres russe et ukrainien ont débuté dans le sud de la Turquie pour essayer de parvenir à un cessez-le-feu, a indiqué un diplomate turc à l'AFP.



Avant le début de la réunion trilatérale, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a accueilli et s'est entretenu séparément avec chacun des deux ministres, arrivés la veille au soir et descendus dans des hôtels différents.



Il a d'abord reçu M. Kuleba, souriant, qu'il a salué d'une accolade chaleureuse, puis M. Lavrov, apparu le visage fermé.



M. Kuleba, qui a exprimé sa gratitude à ses hôtes turcs, entend insister sur "trois points-clés" lors de la réunion trilatérale, selon un communiqué de son ministère: "Un cessez-le-feu immédiat, une amélioration de la situation humanitaire à Marioupol, Kharkiv, Sumy, Volnovakha et d'autres villes ukrainiennes, un retrait des troupes russes du territoire de l'Ukraine".



Les villes citées sous toutes sous le feu intensif des forces russes avec de nombreux civils pris aux pièges.



Avant son départ, M. Kuleba avait confié dans une vidéo sur Facebook que ses attentes étaient "limitées", car la Russie maintient une campagne de bombardements brutale et un siège des grandes villes d'Ukraine.



Les discussions se tiennent dans un grand hôtel proche d'Antalya, station balnéaire sur la côte méditerranéenne, particulièrement prisée des touristes russes.



"C'est important que les deux ministres aient accepté de se rencontrer en Turquie plutôt qu'ailleurs", a indiqué un diplomate turc à l'AFP.



"La Turquie espère avant tout garantir un cessez-le-feu", a-t-il ajouté en précisant que la réunion bilatérale entre les deux ministres des pays belligérants devait "durer une heure et demi. Ca peut être plus, ou moins".