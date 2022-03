"On m'appelle Hulk": Olivia, 17 ans, parle de sa maladie rare (vidéo)

Olivia est née avec une maladie rare qui provoque le gonflement d'un de ses bras. À 17 ans, l'adolescente, qui vit dans le Vermont aux Etats-Unis, s'est donnée pour mission de diffuser de la positivité.

Olivia est née avec une malformation vasculaire qui, dans son cas précis, affecte les veines de son bras gauche qui sont anormalement larges et se dilatent constamment, entraînant la coagulation du sang.

Son état était perceptible dès la naissance, mais les médecins ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une simple contusion et elle n'a été officiellement diagnostiquée qu'à l'âge de deux ans. Malheureusement pour Olivia, elle a dû faire face à des brimades en grandissant, avec des camarades de classe qui l'insultaient. "Certaines des pires choses que les gens ont dites, c'était surtout en ligne - ils m'appelaient simplement "la Hulk" et à l'époque, j'étais très blessée", dit-elle à Truly.



Aujourd'hui, Olivia a confiance en elle et s'engage à diffuser de la positivité auprès de ses 200.000 abonnés sur les réseaux sociaux, inspirant d'autres personnes qui luttent avec leur manque de confiance. "Il ne faut plus avoir peur de qui vous êtes", poursuit Olivia.