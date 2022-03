Flambée des prix des carburants: l'augmentation complètement folle depuis un an (photo)

Le SPF Économie a annoncé jeudi une énième hausse, à partir de vendredi, des prix maxima du diesel, sur fond de flambée des cours du pétrole brut.

Comment ont évolué les prix des carburants ces derniers mois? Le graphique ci-dessous explique cette augmentation complètement folle.

Le 12 mars 2021, le diesel était à 1,51 euro, tandis que le litre d'essence était à 1,42.

Le 24 février dernier, au début de l'invasion russe en Ukraine, on est passé à 1,85 euro pour le diesel et à 1,80 pour l'essence. A ce moment-là, les prix ont commencé à s'envoler. En deux semaines, une augmentation de 20 centimes a été observée. Résultat, ce jeudi, le diesel à la pompe est à 2,08 euros tandis que le litre d'essence 95 est à 1,95 euro. L'essence 98 est même passée au-dessus des 2 euros. En un an, il s'agit d'une augmentation de 60 centimes.

Ce vendredi, le prix maximum du diesel B7 atteindra ainsi un nouveau record, à 2,2860 euros le litre (+0,202 euro). L'augmentation n'est pas terminée. Selon les experts, les prix des carburants pourraient atteindre voir dépasser les 3 euros dans les prochains mois.