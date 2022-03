Invasion de l'Ukraine - Nous n'abandonnerons pas les réfugiés ukrainiens, assure Mahdi

(Belga) Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, a assuré jeudi les députés de la solidarité que la Belgique manifestera à l'égard des réfugiés ukrainiens. "Nous ne les abandonnerons pas, ni aujourd'hui, ni demain, jamais", a-t-il lancé à la Chambre.

Le gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés se sont concertés dans la matinée pour coordonner l'accueil de ces réfugiés qui constituera le plus grand défi qu'a connu l'Europe depuis la IIe Guerre mondiale. Le fédéral se chargera de l'accueil de crise, l'enregistrement et l'hébergement d'urgence. Actuellement, cet enregistrement se déroule à Bruxelles. Le Palais 8 du Heysel sera utilisé à cet effet dès la semaine prochaine, mais il faudra aussi décentraliser cette mission dans d'autres villes, a assuré le secrétaire d'Etat. De nombreuses questions ont été adressées au secrétaire d'Etat et au Premier ministre, Alexander De Croo, à l'ouverture d'une séance avancée d'une heure pour permettre au chef du gouvernement de se rendre ensuite à Versailles pour un sommet informel des dirigeants des 27. Pour beaucoup de députés, la crise ukrainienne doit fournir l'occasion à l'UE de franchir de nouvelles étapes. Le Premier ministre se tient lui aussi sur cette ligne. "L'Europe, dans les moments difficiles qu'elle a connus ces dernières années, quand on lui a demandé de prendre le lead, est parvenue à le faire", a-t-il souligné. La séance a commencé par un hommage de l'assemblée aux victimes de la guerre en Ukraine. Les députés ont observé une minute de silence en présence de deux représentants du pays à Bruxelles, le chargé d'affaires, Yehor Pyvovarov, et la conseillère Natalia Anoshyna, qui ont reçu des applaudissements nourris. (Belga)