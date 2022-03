Une arnaque par téléphone vous propose de "modifier le flux de l'électricité": "C'est malheureux de profiter de la détresse des gens", s'indigne David

Le prix de l'énergie atteint des montants records actuellement et beaucoup de ménages n'ont pas d'autres choix que de chercher à faire des économies. Des malfrats tentent de profiter de ce contexte de crise pour extorquer de l'argent en proposant des modules qui seraient capables de diminuer la facture.

"Avec ce qui vient de m'arriver, votre numéro m'a un peu inquiété." David n'a pas répondu quand nous avons essayé de le joindre après qu'il nous ait contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il nous rappelle après avoir entendu notre message vocal pour expliquer ce qui lui est arrivé la veille. L'homme de 47 ans a reçu un coup de fil, via un numéro bruxellois, d'une dame souhaitant lui proposer une "bonne affaire énergétique". "D'entrée, elle me dit que je ne devrais pas changer de fournisseur, ce qui est une bonne nouvelle", sourit David. "Elle veut alors me vendre un module qui me ferait gagner 30% sur ma facture d'électricité."

"Ce genre de module n'existe pas"

Cette dame est mal tombée. David travaille comme électricien en centrale et il le sait bien: ce genre de module n'existe pas. "Vous ne pouvez pas modifier le flux de l'électricité ou alors c'est du courant magnétique et ce n'est pas ça qui influence votre compteur", dit-il. "C'est vraiment une arnaque pure. C'est comme si on voulait vous vendre un module pour mettre sur votre voiture et vous faire ainsi économiser sur votre consommation d'essence. Ça n'existe pas. Si ça existait, le type qui inventerait ça serait millionnaire."

William Matgen, juriste au Centre européen des consommateurs, ne connaissait pas cette arnaque, mais il n'est pas étonné de son existence. "Ce n'est pas un hasard si l'appel tombe en pleine période de crise énergétique", dit-il. "On a tendance à dire que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai."

Le juriste précise qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour savoir si un tel produit peut exister. Mais même s'il ne peut pas le confirmer à 100%, c'est pour lui une arnaque. "Si un tel produit révolutionnaire existait, on en aurait entendu parler", indique-t-il. "Vu la méthodologie, j'ai peu de doutes."

Contacté par mail, la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) nous a confirmé qu'il s'agissait bien d'une arnaque.

Un discours qui parait crédible

David a raccroché au nez de cette personne mais il s'inquiète de la réaction que pourraient avoir d'autres personnes. "Ils profitent du fait que l'énergie soit chère et des gens désespérés pourraient les croire. C'est une honte", s'indigne-t-il.

Selon lui, le discours de l'arnaqueuse paraîtrait crédible pour celui qui n'y connaît rien. "Et ceux qui vont se faire avoir seront les gens les plus dans le besoin. C'est malheureux de vouloir profiter ainsi de la détresse des gens", soupire l'électricien.

Nous avons essayé de joindre le numéro qui a appelé David. Nous sommes tombés directement sur une messagerie saturée. "C'est un signe en plus de l'arnaque", conclu William Matgen, le juriste du Centre européen des consommateurs.