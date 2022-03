EXCLUSIF: 72 heures de crise avec notre Premier Ministre

Le Premier ministre Alexander De Croo gère désormais une crise militaire, humanitaire, énergétique et économique. Tous les plus hauts services de l'Etat sont mobilisés. Pour la première fois, durant 72h, une équipe de télévision a pu suivre le Premier ministre dans toutes ces réunions de crise. Ce soir, RTL INFO vous fait entrer dans les réunions les plus secrètes du moment : "72h de crise avec le Premier ministre".

Mardi 08 mars 2022. 13ème jour de guerre.

Le Premier ministre a une réunion par vidéoconférence avec plusieurs dirigeants européens. Le Conseil européen a beau être au bout de la rue à quelques centaines de mètres, la connexion passe mal. "Normalement, ça marche, mais quand vous êtes là ca ne marche pas", lâche-t-il ironiquement. A la base, le sommet de Versailles devait être consacré au nouveau modèle européen de croissance. "En quelques jours, on a dû complètement changer l'agenda de ce sommet", fait savoir Alexander De Croo par vidéoconférence à Charles Michel, ancien Premier ministre.

La réunion préparatoire se déroule à huis clos. Pendant ce temps-là, les conseillers du Premier Ministre suivent minute par minute l’évolution de la situation. Les contacts s’enchaînent. Alexander De Croo est désormais en ligne : le premier ministre géorgien est au bout du fil. Son pays vient de déposer sa candidature pour entrer dans l’Union européenne. Le Géorgien vient aux nouvelles. "La procédure d’adhésion va prendre 10 à 15 ans. Mais c’est trop long pour vous avant de montrer que vous faites partie de la famille", lui explique notre Premier ministre. A notre micro, il dit n'avoir pas eu de contact avec Vladimir Poutine.



Mercredi. 14ème jour de guerre.

Un conseil national de sécurité se tient au Palais d’Egmont. Les services clés de l’État doivent évaluer la menace pour les militaires à l’étranger et pour la Belgique. Police. Armée. Cybersécurité. Renseignements… Ils sont tous là pour informer le gouvernement. Parmi eux, Jaak Raes. Il est à la tête de la Sureté de l’Etat depuis huit ans. L’homme de l’ombre est d'ordinaire très discret. "Il faut être prudent", estime-t-il face à la menace d'écoutes russes. Pour Jaak Raes, "il existe beaucoup d'espions russes" sur notre sol: "La plupart ne sont pas connus comme étant espion, mais comme membre de l'ambassade." Silence radio sur les informations qui ont été partagées.

Mais immédiatement après le conseil national de sécurité, le gouvernement se réunit en comité restreint. Défense, énergie, réfugiés: autant de points à l’agenda alors que la Belgique se retrouve sur la liste des pays hostiles dressée par Vladimir Poutine. Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères : "A partir du moment où nous avons décidé des sanctions très importantes à la Russie, la réponse sera très probablement des contre-sanctions. Nous le savons et nous nous y préparons."

En temps de crise, la communication est primordiale. Il est 17 heures, veille de sommet. Le Premier Ministre a rendez-vous avec des journalistes de la presse écrite. Deux heures d’interview des quotidiens francophones et néerlandophones. Voilà pour la communication ON. Mais il y a une autre communication, plus discrète, ce qu’on appelle le OFF. Direction le Lambermont, la résidence officielle du Premier ministre. Autour de la table, une vingtaine de journalistes qui ont l’habitude de suivre l’actualité européenne. Normalement, aucun micro ni aucune caméra ne sont autorisés.

"Il y a parfois des décennies où il ne se passe pas grand-chose et des semaines où il se passe autant de choses que dans deux décennies", lance le Premier ministre. Une citation emprunté à Lénine dans la bouche du libéral. Un échange bien loin de l’exercice de l’interview.

"C'est très utile", estime Philippe Régnier, journaliste au journal Le Soir. "On n'est pas censé citer la source qui nous parle. La source est beaucoup plus libre de nous parler de manière moins diplomatique."

En ce jour, une nouvelle semaine de guerre débute en Ukraine. La troisième.

Dans quelques heures: Versailles. En attendant, une urgence : gérer le flux d’Ukrainiens qui arrivent en Belgique. Combien ? Comment ? Où ? La presse attend des réponses. Le Premier ministre a convoqué les ministres-Présidents des Régions. Parmi eux, un seul a déjà rencontré Vladimir Poutine: Elio Di Rupo. "Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a toujours été taiseux. C'est quelqu'un qui reste très introverti quand il est avec les chefs d'État et de gouvernement."

Gare du Midi. Alexander De Croo embarque dans le Thalys avec la présidente de la Commission européenne. Direction Versailles. Là où l’Europe a rendez-vous avec l’histoire. "J'entends quand même beaucoup de mes collègues qui estiment aussi que c'est un moment décisif."

Une nouvelle Europe est sur les rails. Pour aller où ? C’est encore à écrire.