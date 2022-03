Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne assure freiner les offensives russes en diverses villes

(Belga) L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé et freiné des offensives russes en divers endroits. Au nord du pays, les Russes sont empêchés d'accéder à la ville de Tchernihiv, assure l'Etat-major du pays sur Facebook.

Près de Kharkiv, à l'est du pays, les Russes tentent toujours de bloquer la ville par le nord, ce qui semble ne pas encore avoir été couronné de succès. Sur la Mer noire et la Mer d'Azov, les conditions météorologiques auraient forcé les navires de la marine russe à retourner vers leurs bases. Au sud du pays, les Russes tentent toujours de prendre le contrôle de la ville de Mykolaïv. Selon les forces armées ukrainiennes, leurs opposants seraient toujours empêchés et auraient subis de lourdes pertes. Cependant, ces informations communiquées par Kiev ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. (Belga)