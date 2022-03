DIRECT - Guerre en Ukraine: Kiev transformée en "forteresse", le président Zelensky accuse la Russie de cibler les civils

Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué jeudi à s'accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis le début de l'offensive de l'armée russe.

DIRECT RTL INFO

06h47 - frappes aériennes sur des zones civiles à Dnipro

Des frappes aériennes se sont abattues vendredi sur des zones civiles faisant une victime à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, selon les services d'urgence ukrainiens, une ville épargnée jusqu'à présent par les forces russes. Tôt le matin, "il y a eu trois frappes aériennes dans la ville, frappant un jardin d'enfants, un immeuble d'appartements et une usine de chaussures à deux étages où un incendie s'est ensuite déclaré. Une personne est décédée", ont déclaré les secours ukrainiens dans un communiqué.



06h32 - L'étau se resserre sur Kiev, Zelensky accuse Moscou de cibler les civils

L'étau se resserre sur Kiev vendredi, l'armée russe cherchant à "bloquer" la capitale ukrainienne transformée en "forteresse" par ses habitants, alors que le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de cibler les civils fuyant les combats.



Après avoir atteint les faubourgs de Kiev, l'armée russe tente d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la capitale - à Andriivka, Kopyliv, Motyjyne, Bouzova, Horenytchi, Boutcha et Demydiv - pour la "bloquer", a expliqué dans la nuit de jeudi à vendredi l'état-major ukrainien. "Un mouvement de troupes" russes vers Brovary, à l'est de Kiev, n'est par ailleurs "pas exclu", a-t-il précisé.



05h55 - Les Etats-Unis adoptent un budget avec 14 milliards pour l'Ukraine

Le congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral, qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte voté par des sénateurs des deux camps.



Il comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Approuvé la veille par la chambre des représentants, le nouveau budget doit désormais être promulgué par le président américain Joe Biden.

05h49 - Le Premier ministre chinois juge la situation en Ukraine "déconcertante"

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a qualifié la situation en Ukraine de "déconcertante, en effet". "Nous espérons sincèrement que la situation va s'améliorer et que la paix reviendra rapidement", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Pékin vendredi, en fin de congrès annuel du parti populaire chinois. Le Premier ministre a en outre déclaré qu'il était important de soutenir la Russie et l'Ukraine dans leurs négociations.

05h15 - Twitter et Facebook suppriment des messages de l'ambassade russe à Londres

Des commentaires postés par l'ambassade russe au Royaume-Uni au sujet du bombardement d'un hôpital pédiatrique en Ukraine ont été enlevés par les plateformes Twitter et Meta (Facebook) qui estiment qu'ils allaient à l'encontre de leurs règles sur la négation d'évènements violents, ont annoncé les sociétés jeudi, citées par l'agence de presse Reuters.

05h13 - L'armée ukrainienne assure freiner les offensives russes en diverses villes

L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé et freiné des offensives russes en divers endroits. Au nord du pays, les Russes sont empêchés d'accéder à la ville de Tchernihiv, assure l'Etat-major du pays sur Facebook.



Près de Kharkiv, à l'est du pays, les Russes tentent toujours de bloquer la ville par le nord, ce qui semble ne pas encore avoir été couronné de succès. Sur la Mer noire et la Mer d'Azov, les conditions météorologiques auraient forcé les navires de la marine russe à retourner vers leurs bases. Au sud du pays, les Russes tentent toujours de prendre le contrôle de la ville de Mykolaïv. Selon les forces armées ukrainiennes, leurs opposants seraient toujours empêchés et auraient subis de lourdes pertes. Cependant, ces informations communiquées par Kiev ne peuvent être vérifiées de manière indépendante.

04h45 - Le long convoi militaire russe semble s'être dispersé

Le convoi militaire russe qui s'étalait sur plusieurs dizaines de kilomètres semble s'être largement dispersé, selon de nouvelles images satellites, de l'entreprise Maxar Technologies, relevées par le média américain CNN.



Sur les images captées jeudi à 11H37 heures locales, il apparait que des éléments du convoi ont adopté de nouvelles positions dans les bois près du village de Loubianka, à 40 kilomètre du centre de la capitale Kiev. Plus au nord, des appareils russes peuvent être aperçus près de la base aérienne de Hostomel en route vers des zones résidentielles près d'Ozera, à 27 kilomètres de la capitale Kiev. Dans un terrain près de Berestianka, ce sont des camions et tanks qui sont observables. Des équipements d'artillerie sont aussi désormais installés près de Loubianka. Non loin d'Ivankiv, où se terminait le convoi long de 60 kilomètres, il reste des véhicules et autres matériels.

04h23 - Charles Michel: "L'Ukraine fait partie de la famille européenne"

Le président du Conseil européen Charles Michel a assuré que l'Ukraine, sous le coup d'une offensive russe, "fait partie de la famille européenne". Le leader européen s'exprimait après un premier volet d'un sommet européen organisé à Versailles (France) jeudi soir. Les dirigeants européens poursuivront leurs discussions sur le conflit russo-ukrainien vendredi matin.



00h53 - Des couloirs humanitaires vers la Russie dont les chars sont aux portes de Kiev

Moscou a promis jeudi l'ouverture quotidienne de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de gagner la Russie, alors même que son armée poursuivait sa manoeuvre d'encerclement de Kiev. L'Ukraine, où la population des villes assiégées par les troupes russes est obligée de vivre terrée en raison des bombardements, réclame pour sa part la mise en place de passages sécurisés en vue des évacuations de civils à l'intérieur de ses frontières.



"Nous annonçons officiellement que des couloirs humanitaires pour la Fédération de Russie seront désormais ouverts unilatéralement, sans coordination, chaque jour à partir de 10H00 du matin", tandis que ceux allant "dans d'autres directions seront négociés avec la partie ukrainienne", a déclaré dans la soirée le ministère russe de la Défense. Une décision rendue publique peu de temps après la fin des premiers pourparlers directs à haut niveau entre les belligérants depuis le début, le 24 février, de l'invasion de l'Ukraine.



00h10 - Zelensky accuse Moscou d'une "attaque" sur un couloir humanitaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire. "Les troupes russes n'ont pas cessé le feu. Malgré tout, j'ai décidé d'envoyer un convoi de véhicules vers Marioupol, avec de la nourriture, de l'eau, des médicaments (...) Mais les occupants ont lancé une attaque de char exactement là où devait passer ce couloir", a-t-il affirmé, dans une vidéo, ajoutant qu'environ 100.000 personnes avaient pu quitter ces deux derniers jours d'autres villes ukrainiennes en proie aux combats.

23h53 - Après Goldman Sachs, JPMorgan Chase se retirent aussi de Russie

Les grandes banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont annoncé jeudi qu'elles étaient en train de se défaire de leurs activités en Russie, devenant ainsi les premiers grands établissements de Wall Street à prendre leurs distances avec Moscou après l'invasion de l'Ukraine.

23h35 - L'hôpital pédiatrique de Marioupol est au moins le troisième détruit, dénonce l'ONU

Avant le bombardement russe mercredi de l'hôpital pédiatrique de Marioupol, deux autres maternités avaient été attaquées et détruites en Ukraine, a affirmé jeudi le responsable dans ce pays du Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA), Jaime Nadal.



Celle de Marioupol "n'est pas la seule. A Zhytomyr (nord-ouest), la maternité a été complètement détruite. A Saltivsky, dans l'agglomération de Kharkiv (nord-est), la maternité a aussi été détruite", a précisé le responsable lors d'un entretien vidéo avec des journalistes à l'ONU à New York, sans pouvoir dire qui était à l'origine des bombardements et s'ils avaient fait des victimes.

23h24 - Les soldats russes encerclent les villes ukrainiennes, selon le Pentagone

L'armée russe tente d'encercler les villes ukrainiennes telles que Kharkiv, Tchernihiv, Marioupol mais aussi la capitale Kiev, a affirmé jeudi une source haut placée au département américain de la défense. Le Pentagone voit des troupes marchant de diverses directions vers Kiev, a-t-il précisé.



Selon les États-Unis, les troupes russes ont avancé de cinq kilomètres au cours des dernières 24 heures en direction de Kiev. Cependant, ils ont encore un long chemin à parcourir, a-t-il été souligné. En plusieurs endroits, l'armée russe se trouve encore à 15 kilomètres du centre de la ville. Kiev est une grande ville et est fortement défendue, a encore fait savoir le Pentagone. "Les Ukrainiens mettent beaucoup d'énergie à (...) protéger leur capital". Il est donc difficile de dire combien de temps il faudra avant que les Russes puissent éventuellement envahir Kiev.

22h38 - Washington juge que Kiev n'a pas vraiment besoin d'avions de combat

Les États-Unis ont affirmé jeudi que l'Ukraine n'avait pas vraiment besoin d'avions de combat pour contrer les attaques russes, mais ont envisagé de lui fournir davantage de systèmes de défense sol-air.



"Les avions, ce n'est pas ce dont nos partenaires ukrainiens ont principalement besoin en ce moment", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. "Quand on analyse la destruction semée par le Kremlin sur des régions d'Ukraine, c'est essentiellement dû à des missiles", "à des roquettes", "à des tirs d'artillerie", a-t-il estimé.