Pour Ahmed Laaouej, la ministre de l'Énergie "doit mettre les bouchées doubles" pour baisser le prix de l'énergie

Ahmed Laaouej était l'Invité de Fabrice Grosfilley dans la Matinale Bel RTL. Le chef de groupe PS à la Chambre a évoqué l'augmentation du prix de l'énergie.

Pour Ahmed Laaouej, baisser le prix de l'énergie est une urgence. "Les gens n'en peuvent plus", dit-il. "Il faut absolument prendre des mesures rapidement. Que ce soit pour les baisses de taxes, accises et TVA, ou que ce soit pour un élargissement du tarif social ou un tarif spécial pour les classes moyennes. Il faut des mesures urgentes et efficaces."

Pour quand peut-on espérer ces mesures?

"Le plus vite possible", dit le chef de groupe PS à la Chambre. "Dès que le gouvernement a fait ses arbitrages. Le PS est prêt. Il faut baisser les taxes pour faire en sorte qu'à la pompe, le litre d'essence coûte moins cher." Selon lui, qui n'est donc pas prêt? "Il ne faut pas prendre la population en otage sur prétexte de vouloir faire des grands débats sur l'énergie renouvelable", dit-il. "J'ai interpellé la ministre de l'Énergie qui nous a fait part de ces analyses. Elle doit maintenant mettre les bouchées doubles et prendre le taureau par les cornes." Il précise que le bon timing, c'est le début de la semaine prochaine. "Nous demandons qu'ils puissent accélérer la cadence."

Un tarif spécial classe moyenne?

Le tarif social a été élargi, faut-il aller plus loin? "On a aujourd'hui les classes moyennes qui sont en risque de pauvreté à cause des prix de l'énergie", explique Ahmed Laaouej. "Le PS veut un tarif spécial pour les classes moyennes pour diminuer la facture."

"Maintenir le blocage des prix"

Selon le chef de groupe PS, il faut garder le prix maximum à la pompe. "Il faut maintenir le blocage des prix", dit-il. "C'est une bonne mesure. Maintenant, il faut avoir un dialogue avec le secteur."