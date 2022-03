Invasion de l'Ukaine - Poutine étudie des déploiements militaires pour répondre à ceux de l'Otan

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a demandé vendredi à son ministre de la Défense de lui proposer des redéploiements militaires à la frontière occidentale de la Russie, en réponse à ceux de l'Otan en Europe orientale.

"Concernant le renforcement de nos frontières occidentales à cause des actions adoptées par les pays de l'Otan (...) cela demande d'être étudié, je vous demande de me préparer un rapport", a-t-il dit à son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une réunion télévisée de son Conseil de sécurité. Les pays de l'Otan ont déployé des milliers d'hommes en Europe centrale et orientale en réaction à l'intervention militaire russe en Ukraine afin de renforcer leur flanc est, alors que la Russie réclamait à l'inverse un retrait de l'Alliance. Parmi les pays de l'Otan, la Pologne et les trois pays baltes ont des frontières communes avec la Russie. L'Ukraine est pour sa part frontalière de plusieurs autres: la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. L'une des justifications russes de l'offensive en Ukraine est la crainte de voir son voisin rejoindre l'Alliance, dont les élargissements successifs sont vus à Moscou comme une menace existentielle. (Belga)