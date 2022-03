Une augmentation de 10% en un an: les Belges sont de plus en plus fans des applications bancaires

Les Belges effectuent de plus en plus souvent des opérations bancaires en ligne, selon les derniers chiffres de Febelfin sur la banque numérique et physique publiés vendredi. Une tendance qui se traduit également pas la baisse du nombre d'agences bancaires.

Neuf personnes sur dix interrogées règlent leurs affaires financières via un ordinateur et 81% via une application bancaire, contre 71% l'année dernière. "L'application gagne donc en popularité, surtout chez les jeunes, qui l'ont même adoptée à 92%", note la fédération belge du secteur financier.

En 2021, Febelfin a constaté une augmentation d'un demi-million d'abonnements aux services de banque en ligne (par internet) en un an, à 14,7 millions. En ce qui concerne les abonnements mobiles (par smartphone), le nombre augmente de plus d'un million chaque année, pour atteindre 10,2 millions en 2021.

La moitié des Belges qui effectuent leurs opérations bancaires en ligne indiquent qu'ils le font principalement pour virer de l'argent, pour consulter leurs soldes et leurs transactions, et pour effectuer des virements entre comptes propres.

Si 8% de la population n'effectuent pas encore d'opérations bancaires en ligne, c'est par peur d'être victime d'une fraude en ligne, parce qu'ils ne détiennent pas d'appareil ou d'une connexion internet et par préférence pour la visite physique en agence bancaire.

Toutefois, la majorité des Belges ne se rendent presque plus jamais dans une agence bancaire. Près de six sondés sur 10 ne prennent jamais de rendez-vous physique ou le font moins d'une fois par an.

La tendance à la numérisation des opérations aboutit à une contraction du réseau actuel d'agences, souligne Febelfin. Fin 2021, la Belgique ne comptait ainsi plus que 3.815 agences bancaires physiques, soit une diminution de 9,8% par rapport à l'année précédente. En 2008, la Belgique affichait encore plus de 8.000 agences.