Prix des carburants: les stations-service devront afficher le coût moyen aux 100 km

Les propriétaires de stations-service qui proposent trois types de carburant ou plus devront apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilomètres et ce à partir du 1er avril prochain, a annoncé le Service public fédéral Économie vendredi.



La nouvelle obligation s'applique aux propriétaires de stations-service qui proposent au moins trois des types de carburant suivants : essence 95, diesel, GPL, électricité, hydrogène et GNC. L'affiche doit être apposée à un endroit bien visible aux pompes et dans le magasin de la station-service. Elle doit aussi être mise à jour chaque trimestre. Cette mesure initiée par l'Union européenne vise à mieux informer les consommateurs sur les prix des différents types de carburant.