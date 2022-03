Disparition de Natacha au Pérou: "On continue à faire tout ce qu'il faut", indiquent ses parents

Natacha de Crombrugghe est portée disparue depuis le 24 janvier. Elle effectuait un trek au Pérou. La jeune belge de 28 ans avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, avant de partir tôt pour le canyon de Colca. Ses parents s'expriment dans le magazine Reporters ce vendredi soir à 19h50.

Natacha de Crombrugghe a disparu il y a déjà un mois et demi au Pérou. Sur place, les habitants pensent que la jeune femme serait tombée dans le fleuve Colca. Ses parents se sont exprimés pour le magazine Reporters. "Toutes les recherches sont à 50/50 aussi bien vis-à-vis du canyon que vis-à-vis de l'enlèvement", indique Eric, le père de Natacha. "Les deux pistes continuent en parallèle et on continue tout ce qu'il faut faire."

"Ça reste un mystère total", confie Sabine, la maman.

