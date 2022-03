Il y a 10 ans, un terrible accident de car tuait 28 personnes dont 22 enfants belges, revenant de classes de neige en Suisse

Il y a dix ans, le 13 mars 2012, 28 personnes dont 22 enfants de Lommel et Heverlee ont perdu la vie dans un accident de car dans un tunnel de Sierre, en Suisse. Des commémorations sont prévues à Sierre, mais aussi à Lommel et Hervelee.

L'accident s'est déroulé vers 21h15. Le bus ramenait 46 enfants de Saint-Luc, une localité de la commune d'Anniviers dans le Valais, vers la Belgique, après les classes de neige. Lors de la traversée du tunnel de Sierre, le véhicule a heurté le côté droit du tunnel et plié le rail de sécurité avant de monter sur la bordure et de percuter le mur se trouvant à la fin de l'aire de stationnement d'urgence. Aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'incident.

Le bus transportait 52 personnes: 46 enfants, dont neuf étaient de nationalité néerlandaise, mais aussi deux instituteurs, deux accompagnateurs et deux chauffeurs. Les six adultes ainsi que 22 enfants ont perdu la vie dans l'accident. Dix-sept enfants étaient scolarisés à l'école primaire communale 't Stekse à Lommel et cinq à l'école primaire Sint-Lambertus à Heverlee.

Les secours sont arrivés sur place 17 minutes après l'accident. Au total, environ 200 personnes, douze ambulances et huit hélicoptères sont intervenus dans cette opération qui a duré plus de huit heures. Une intervention "traumatisante" de l'aveu des secours eux-mêmes.

Une procédure classée

Les parents et proches des victimes ont longtemps espéré connaître les circonstances exactes qui ont amené à ce tragique accident. Une procédure pénale avait été ouverte avant d'être classée par le ministère public suisse en juin 2014. "Comme les seules causes de l'accident envisageables apparaissent en relation avec le chauffeur décédé et que la responsabilité de tiers n'est pas avérée, l'instruction ouverte pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence est désormais classée", avait indiqué le ministère public dans un communiqué à l'époque.

Nombreuses commémorations

Le dimanche 13 mars 2022, le Premier ministre Alexander De Croo a assisté à la cérémonie de commémoration à Sierre. Des proches des victimes, des représentants des établissements scolaires et des délégations des conseils communaux de Louvain et de Lommel l'accompagnaient.

Une cérémonie à Lommel aura lieu le 14 mars lors d'un hommage privé au monument dédié aux victimes, près de l'école primaire 't Stekske. L'école Sint-Lambertusschool organisera également un moment de recueillement avec les proches vendredi soir. Dans une série d'émissions documentaires intitulées "Niets gaat over", soit "Rien ne s'efface" et diffusée actuellement en Belgique, la télévision publique flamande est partie à la rencontre des familles des victimes.

Dans un épisode, celles-ci se rappellent les premières heures qui ont suivi l'accident, les appels qui se multiplient et l'attente de savoir si leur enfant fait partie des survivants. L'accident de car de Sierre est le plus grave accident de la route jamais survenu en Suisse.