La limite pour les paiements sans contact avec carte bancaire reste fixée à 50 euros

(Belga) Le plafond pour les paiements sans contact par carte bancaire ne sera pas modifié dans l'immédiat et restera fixé à 50 euros, indique vendredi Febelfin, la fédération du secteur financier.

La limite pour les paiements sans contact avec une carte bancaire et sans saisie de code PIN avait été portée à 50 euros, au lieu de 25, en avril 2020, lors du premier confinement dû à la pandémie de coronavirus. Depuis lors, il est possible d'effectuer plusieurs paiements sans contact en une journée jusqu'à ce que la limite de 100 euros soit atteinte, contre 50 auparavant. "Le paiement sans contact est le moyen le plus hygiénique de régler ses achats en ces temps de crise corona. Vous ne devez plus toucher le clavier du terminal de paiement pour effectuer le paiement", avait justifié Febelfin à l'époque, au début de la crise. "Cette mesure restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle s'avère nécessaire." Depuis lors, les Belges semblent s'être attachés aux paiements sans contact. "L'ajustement de 20 à 50 euros par transaction a été particulièrement apprécié par les consommateurs. Aujourd'hui, il y a plutôt une demande pour aller encore plus loin (c'est-à-dire au-delà de 50 euros)", confie-t-on chez Febelfin vendredi. La limite de 50 euros a cependant été fixée au niveau européen. Environ 60% des paiements par carte se font actuellement sans contact, indique Febelfin. Avant la crise du coronavirus, ce chiffre était de 16%. (Belga)