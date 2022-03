La Russie bombarde des bâtiments civils en Ukraine: un expert analyse la stratégie de Poutine

Ce vendredi, la guerre en Ukraine en était à son 16ème jour. Dans le RTL INFO 19H, notre journaliste Antoine Schuurwegen a interrogé Joseph Henrotin. Chargé de recherches à l’Institut de Stratégie Comparée, il a été questionné sur les bombardements de bâtiments civils en Ukraine et la stratégie de Vladimir Poutine.

Antoine Schuurwegen: Bombarder des maternités, bombarder des centres pour personnes handicapées, bombarder une usine de chaussure... est-ce que Vladimir Poutine met en place une stratégie de la peur?

Joseph Henrotin: Effectivement, on est actuellement dans une logique où finalement les principales villes ukrainiennes sont encerclées, et prises en otage littéralement. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas suffisamment de forces que pour les investir et conquérir ces grandes villes. Elles sont prises en otage probablement dans une logique d'échange au plan diplomatique, dans un chantage qui consiste à dire que les villes seraient épargnées, et en attendant bombarder plus ou moins aléatoirement dans l'optique de chantage où elles seraient échangées contre du territoire. Ce qui permettrait à Poutine de sortir par le haut, relativement vainqueur de cette guerre.

Antoine Schuurwegen: Les chars russes progressent difficilement. Il fait actuellement très froid en Ukraine, près de -10 degrés. Ce froid est-il un allié temporaire des Ukrainiens?

Joseph Henrotin: Oui, à plusieurs égards. En-dessous de -15 ou -20 degrés, les matériels mécaniques subissent un certain nombre de contraintes. Au-delà de cela, ces matériels doivent continuer à tourner avec du carburant, carburant qui n'arrive pas ou en tout cas qui arrive difficilement. Dans le même temps, les Ukrainiens continuent de mener une techno-guérilla efficace sur les arrières russes. Pendant qu'une série de grandes unités continuent un certain nombre de manœuvres et permettent une défense retardatrice efficace, du moins pour ce qu'on en voit actuellement, et permettent de réduire les Russes. Donc à la fois le temps, dans le sens de la durée, est un avantage pour les Ukrainiens, mais également le temps au sens météorologique.