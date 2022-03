Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le maire d'une ville du sud enlevé par des soldats russes

(Belga) Le maire de Melitopol a été enlevé vendredi par des soldats russes qui occupent cette ville du sud de l'Ukraine, ont affirmé des responsables ukrainiens, une information confirmée par le président Volodymyr Zelensky.

"Un groupe de dix occupants a enlevé le maire de Melitopol Ivan Fedorov", a indiqué sur son compte Twitter la Rada, le Parlement ukrainien. "Il refusait de coopérer avec l'ennemi", a-t-elle ajouté. Selon cette source, il a été arrêté alors qu'il se trouvait au centre de crise de la ville, située à environ 120 km au sud de Zaporijia, pour s'occuper de questions d'approvisionnement. "Aujourd'hui à Melitopol, les envahisseurs ont capturé le maire de la ville Ivan Fedorov. Un maire qui défend courageusement l'Ukraine et les membres de sa communauté", a confirmé tard dans la soirée le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. "Il s'agit de toute évidence d'un signe de faiblesse des envahisseurs (...) Ils sont passés à un nouveau stade de terreur dans lequel ils essaient d'éliminer physiquement les représentants des autorités ukrainiennes locales légitimes", a-t-il souligné. "La capture du maire de Melitopol est donc un crime, non seulement contre une personne en particulier, contre une communauté en particulier, et pas seulement contre l'Ukraine. C'est un crime contre la démocratie en tant que telle (...). Les actes des envahisseurs russes seront assimilés à ceux des terroristes de l'Etat islamique", s'est-il indigné. Le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, Kirillo Timochenko, avait auparavant publié sur Telegram une vidéo montrant de loin des soldats sortant d'un bâtiment en tenant un homme vêtu de noir, la tête apparemment recouverte d'un sac noir. Selon la Rada, une autre responsable de la région, la cheffe adjointe du conseil régional de Zaporijia Leyla Ibragimova, avait déjà été enlevée puis relâchée il y a quelques jours. (Belga)