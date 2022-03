Météo - Un samedi changeant au programme avec des éclaircies, des nuages et un peu de pluie

(Belga) Ce samedi matin, il fera sec avec des éclaircies et des périodes très nuageuses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité augmentera et l'après-midi, quelques faibles pluies ou ondées passagères pourraient se produire. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 12 et 14 degrés ailleurs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera généralement très nuageux avec des périodes de faible pluie. Les minima seront compris entre 3 à 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine. Dimanche matin, quelques gouttes de pluie résiduelles seront encore possibles. Ensuite, le temps deviendra sec avec des éclaircies temporaires. Assez vite, la nébulosité augmentera à nouveau. En fin de journée, des pluies pourront toucher les régions le long de la frontière française. En cours de nuit, cette zone de pluie traversera notre pays vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 13 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-est à sud, mais deviendra temporairement modéré à assez fort. Des rafales entre 50 et 60 km/h seront possibles. (Belga)