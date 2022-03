DIRECT - Guerre en Ukraine: les forces russes encerclent Kiev, l'OTAN n'interviendra pas directement

Au 17ème jour de la guerre en Ukraine, les troupes russes progressent sur plusieurs fronts, à Kiev notamment. Elles tentent d'encercler la capitale.

DIRECT RTL INFO - Samedi 12 mars

08h - 70% du territoire de Lougansk occupés par les Russes



Les troupes russes contrôlent environ 70% de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué samedi le gouvernement régional. Selon le représentant Serhi Hajdaj, les parties qui sont encore sous le contrôle de Kiev sont constamment bombardés et il y a des dizaines de civils blessés et tués, alors qu'aucun corridor humanitaire n'est mis en place. Une information qui n'a pas pu être recoupée de manière indépendante, précise l'agence de presse allemande DPA. Des parties de Lougansk et de Donetsk sont sous contrôle des séparatistes pro-russes depuis 2014. L'invasion russe de l'Ukraine a commencé après que le président russe Vladimir Poutine a officiellement reconnu les territoires comme Etats indépendants fin février.



06h45 - Ukraine: les forces russes encerclent Kiev et bloquent Marioupol

Les forces russes sont positionnées autour de Kiev samedi matin et "bloquent" Marioupol, où des milliers de personnes subissent un siège dévastateur, dans le sud de l'Ukraine, pays bombardé depuis plus de deux semaines. Les médias locaux rapportaient samedi matin des sirènes d'avertissement anti-bombardement sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment les grandes villes Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv.

Après douze jours de siège, Marioupol, port stratégique, se trouve sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture. Une situation "quasi désespérée", a alerté Médecins sans frontières (MSF). "L'ennemi bloque toujours Marioupol", a lancé vendredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les troupes russes n'ont pas laissé entrer notre aide dans la ville", a-t-il ajouté promettant d'essayer une nouvelle fois d'y acheminer "demain", samedi, nourriture, eau et médicaments. "Marioupol assiégée est à présent la pire catastrophe humanitaire sur la planète. 1.582 civils tués en 12 jours, enterrés dans des fosses communes comme celle-ci", a pour sa part accusé vendredi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba dans un tweet accompagnée de la photo d'une tranchée.

La crise humanitaire s'étend, avec plus de 2,5 millions de personnes ayant fui l'Ukraine, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres publiés vendredi par les Nations unies. A ceux-là s'ajoutent environ deux millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, a précisé le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi.

04h00 - Les forces russes gagnent du terrain, reconnaît l'armée ukrainienne



Les attaques des forces russes se poursuivent en Ukraine et une offensive à la limite nord de la capitale Kiev a été partiellement réussie, a écrit samedi l'armée ukrainienne sur Facebook.



Dans le but de bloquer la ville de Tchernihiv par le sud-ouest, les unités russes tentaient de s'emparer des villes de Shestovytsya et Mykhailo-Kotsiubynske situées à une quinzaine de kilomètres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu'une importante canalisation d'eau située près de Tchernihiv avait été endommagée par les bombardements, ce qui signifie que la ville de quelque 280.000 habitants n'est plus approvisionnée en eau. L'Ukraine a déclaré que des bombardiers stratégiques russes attaquaient des sites dans les villes de Luzk, Dnipro et Ivano-Frankivsk avec des missiles de croisière.

Les affirmations de l'armée ukrainienne n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Lutsk et Ivano-Frankivsk sont situées respectivement au nord-est et au sud-est de Lviv, dans l'ouest du pays, où les attaques russes se sont étendues vendredi. L'évacuation des civils des villes ukrainiennes assiégées devrait se poursuivre samedi. Six couloirs d'évacuation sont prévus dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays, a indiqué sur Telegram Dmytro Zhyvytskyi, responsable de l'administration régionale de Soumy.

03h00 - Joe Biden répète que l'OTAN n'interviendra pas directement en Ukraine



Le président américain Joe Biden réaffirme qu'en aucun cas les États-Unis n'interviendront directement et militairement contre les Russes en Ukraine. "Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la troisième guerre mondiale", a-t-il averti vendredi. Dans une série de tweets, le président américain a souligné que son pays continuait à soutenir l'Ukraine. "Le peuple américain est uni. Le monde est uni. Nous soutenons le peuple ukrainien", a-t-il déclaré. M. Biden a également souligné que le Congrès américain a débloqué jeudi près de 14 milliards de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine.

Mais il ne saurait être question d'une intervention militaire directe de l'alliance de l'OTAN dans ce pays d'Europe de l'Est, a également réaffirmé M. Biden. "Je veux être clair: nous défendrons chaque pouce du territoire de l'OTAN avec toute la force d'une OTAN unie et renforcée. Mais nous ne ferons pas la guerre à la Russie en Ukraine. Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la troisième guerre mondiale. Nous devons essayer d'éviter cela."

00h56 - Zelensky en appelle aux mères de soldats russes



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les mères de soldats russes à empêcher que leurs fils soient envoyés à la "guerre" en Ukraine. "Je veux le dire encore une fois aux mères russes. Particulièrement, aux mères de conscrits. N'envoyez pas vos enfants à la guerre dans un pays étranger", a déclaré M. Zelensky, dans une nouvelle adresse vidéo diffusée sur Telegram. "Vérifiez où est votre fils. Et si vous avez le moindre soupçon que votre fils pourrait être envoyé à la guerre contre l'Ukraine, agissez immédiatement" pour empêcher qu'il soit tué ou capturé, a-t-il lancé. "L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre terrible. Et l'Ukraine ne la veut pas. Mais elle se défendra autant qu'il faudra", a ajouté le président ukrainien.

Mercredi, la Russie a pour la première fois reconnu la présence de conscrits en Ukraine et annoncé qu'un certain nombre d'entre eux avaient été faits prisonniers, Moscou affirmant jusque-là que seuls des soldats de métier y combattaient. Cette annonce est intervenue alors que les appels de mères sans nouvelles de leurs fils envoyés en Ukraine se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, l'Ukraine a déjà invité la semaine dernière les mères de soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou. Le ministère de la Défense ukrainien a alors publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères pouvaient obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine.