Une conductrice dans un état critique à la suite d'un accident à Trazegnies

Une conductrice, victime d'un accident de la route samedi matin au carrefour formé par les rues de la Soupe et de la Croisette à Trazegnies (Courcelles, province de Hainaut), a été emmenée en milieu hospitalier dans un état critique, ont indiqué les secours et le parquet de Charleroi confirmant une information rapportée par plusieurs médias.



Deux véhicules sont entrés en collision samedi matin, vers 06h45. La conductrice d'une des deux voitures a été désincarcérée par les pompiers, avant d'être transportée en milieu hospitalier dans un état critique. Les hommes du feu ont maîtrisé un incendie qui s'est déclaré dans le second véhicule impliqué dans l'accident.

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Un expert a été désigné pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident. Selon plusieurs médias, le conducteur impliqué dans la collision se trouvait sous l'influence de la boisson. Le parquet n'a pas été en mesure de confirmer l'information.