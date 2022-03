France: un policier blessé à Marseille par un homme armé d'un couteau, l'agresseur tué

Un policier municipal marseillais, dans le sud de la France, a été blessé samedi par un homme armé d'un couteau, devant l'hôtel de ville, sur le Vieux Port. La police a riposté en tirant sur l'agresseur, qui est décédé de ses blessures, a-t-on appris de source policière et de la municipalité.



L'agression a eu lieu vers 09h00, quand cet homme a attaqué trois policiers municipaux, a précisé à l'AFP l'adjoint à la sécurité et à la police municipale de la ville de Marseille, Yannick Ohanessian. Les collègues du policier touché ont "d'abord riposté avec leurs armes non létales, puis l'un des policiers a riposté avec son arme létale", blessant mortellement l'agresseur, a-t-il précisé.

Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présent à Marseille samedi matin pour l'inauguration du futur commissariat des 13e et 14e arrondissements, "l'agresseur est Français". "Pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas connu des services de police et il n'aurait pas d'antécédents judiciaires."

Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, a précisé de son côté que l'agresseur s'en était pris "à plusieurs reprises" au policier blessé et que les policiers municipaux visés avaient procédé à "plusieurs sommations" avant de faire usage de leurs armes. Aucune autre précision n'a été donnée sur le profil de cet agresseur.