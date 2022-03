L'Ukraine publie une fausse vidéo de Paris sous les bombes

La guerre en Ukraine ne se déroule pas seulement dans les villes et sur les champs de bataille, mais aussi sur les postes de télévision et internet. Ce vendredi, le Parlement ukrainien a publié un montage vidéo sur les réseaux sociaux. Dans ce montage, Paris apparaît bombardée par des avions de chasse. La Tour Eiffel vacille derrière un épais nuage de fumée.

Ces images sont diffusées dans un objectif de propagande, pour promouvoir le soutien à l'Ukraine, et plus particulièrement à lui fournir une aide aérienne.

"Imaginez si cela devait arriver dans une autre capitale européenne. Nous nous battrons jusqu'au bout. Donnez-nous une chance de vivre. Fermez le ciel au-dessus de l'Ukraine ou donnez-nous des avions de chasse. Si nous tombons, vous tombez", indique un message écrit à la fin de la vidéo.

Washington juge que Kiev n'a pas vraiment besoin d'avions de combat

Les États-Unis ont affirmé jeudi que l'Ukraine n'avait pas vraiment besoin d'avions de combat pour contrer les attaques russes, mais ont envisagé de lui fournir davantage de systèmes de défense sol-air. "Les avions, ce n'est pas ce dont nos partenaires ukrainiens ont principalement besoin en ce moment", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. "Quand on analyse la destruction semée par le Kremlin sur des régions d'Ukraine, c'est essentiellement dû à des missiles", "à des roquettes", "à des tirs d'artillerie", a-t-il estimé. "Les avions ne sont pas les mieux placés pour éliminer ces armes". Selon Ned Price, l'armée ukrainienne dispose d'ailleurs encore de "plusieurs escadrons d'avions" en état de voler.

Offre de la Pologne

Mardi, à la "surprise" des Etats-Unis, la Pologne avait affirmé être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis". Les Etats-Unis ont rapidement jugé cette proposition "pas viable".

Seuls quelques pays d'Europe de l'Est, anciens membres du Pacte de Varsovie, disposent officiellement dans leur flotte de Mig-29 soviétiques, dont les capacités antiaériennes sont celles qui correspondent le plus aux besoins ukrainiens pour combattre la chasse russe. Certains Etats membres de l'Union européenne, dont la Pologne, sont disposés à fournir des avions de combat aux forces armées ukrainiennes, selon Bruxelles.

Pas de zone d'exclusion aérienne pour l'Otan

Il y a plusieurs jours, l'Otan a refusé de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, craignant de provoquer un affrontement direct avec la Russie. "Nous avons la responsabilité d'empêcher que ce conflit s'intensifie au-delà des frontières de l'Ukraine et devienne une guerre ouverte entre la Russie et l'Otan", a expliqué ce vendredi Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, pour justifier le refus de l'Alliance atlantique.

La mise en garde de la Russie

La Russie a mis en garde dimanche les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou, mettant nommément en cause la Roumanie, un Etat membre de l'Otan qui a aussitôt rejeté toute "menace" à son encontre.



"Pratiquement toute l'aviation du régime de Kiev apte au combat a été détruite. Mais nous savons de source sûre que des appareils ukrainiens se sont envolés vers la Roumanie et dans d'autres pays voisins", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. "L'utilisation du réseau d'aérodromes de ces pays pour servir de base à des avions militaires ukrainiens et leur utilisation subséquente contre les forces armées russes pourraient être considérées comme une implication de ces pays dans un conflit armé", a-t-il ajouté.