BENE-League - Les affiches du dernier carré sont connues

(Belga) La saison régulière de BENE-League, le championnat de handball belgo-néerlandais, est désormais terminée. Bocholt a terminé premier devant Lions, Aalsmeer et Pelt, qui a glissé à la 4e place après une défaite 34-30 à Visé ce samedi soir. Les quatre clubs se disputeront la victoire finale.

Cette défaite de Pelt a profité à Aalsmeer qui termine troisième après une large victoire contre Atomix (46-26). En tête, Bocholt était assuré de la première place et a été battu 33-32 à Volendam alors que son dauphin, Lions, s'est imposé 24-19 contre Hasselt. Bocholt-Pelt et Lions-Aalsmeer sont donc les affiches des demi-finales, qui se tiendront le samedi 26 mars à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. La finale opposera donc avec certitude un club belge à une formation néerlandaise. Bocholt est tenant du titre. En ce qui concerne les playoffs belges, les positions sont également connues. Bocholt débutera la phase finale du championnat le 2 avril avec 4 points. Pelt (3), Visé (2) et Tongres (1) suivent. Le duel entre Hasselt et Atomix, joué au meilleur des cinq matches, décidera du club belge qui devra quitter la BENE-League. En cas de cinquième match décisif, Hasselt aura l'avantage de recevoir. (Belga)