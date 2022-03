Invasion de l'Ukraine - Nouvelles réunions cette semaine à l'ONU sur la guerre de la Russie en Ukraine

(Belga) L'ONU aura cette semaine plusieurs réunions consacrées à la guerre de la Russie en Ukraine, sans qu'il soit acquis à ce stade qu'elles déboucheront sur l'adoption d'un texte, selon des diplomates.

Lundi, le Conseil de sécurité discutera de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Président en 2022 de l'OSCE, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, devrait intervenir lors de la session, a précisé l'une de ces sources. Celle-ci est annuelle mais prendra un tour particulier avec la guerre en Ukraine, avec probablement de nouveaux appels à la paix. Depuis deux semaines, un projet de résolution franco-mexicain sur l'aide humanitaire est par ailleurs discuté entre certains membres du Conseil de sécurité. Aucune date n'a encore été avancée pour un vote qui était à l'origine espéré début mars. Vendredi, l'ambassadeur chinois à l'ONU, Zhang Jun, a indiqué à l'AFP n'avoir pas encore vu de texte finalisé. Selon une version du projet, obtenue par l'AFP, le Conseil déplorerait "les conséquences humanitaires désastreuses des hostilités contre l'Ukraine", exigeant "une cessation immédiate des hostilités" et "de toutes les attaques contre des civils". Le texte imposerait également de protéger "les civils, dont le personnel humanitaire et les personnes vulnérables, y compris les enfants". Le 2 mars, l'Assemblée générale avait approuvé massivement une résolution condamnant "l'agression" russe et "exigeant" de Moscou son "arrêt immédiat". 141 pays avaient voté pour, 5 contre, 35 s'abstenant. Le Conseil de sécurité pourrait enfin se réunir sur les violations des droits humains, selon des diplomates. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), le Britannique Karim Khan, qui participerait à une telle réunion, a exhorté vendredi les parties en Ukraine à ne pas utiliser d'armes lourdes dans des zones habitées. (Belga)