"Douze missiles balistiques" tirés depuis l'extérieur de l'Irak sur Erbil

(Belga) "Douze missiles balistiques" ont visé Erbil et le consulat américain dans la capitale du Kurdistan d'Irak, ont assuré les forces de sécurité kurdes dans un communiqué, assurant que ces missiles ont été tirés "hors des frontières de l'Irak, plus précisément de l'Est".

