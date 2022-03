Accident de Sierre - Il y a 10 ans, un accident de car en Suisse faisait 28 morts, dont 22 enfants

(Belga) Il y a dix ans, le 13 mars 2012, 28 personnes dont 22 enfants de Lommel et Heverlee ont perdu la vie dans un accident de car dans un tunnel de Sierre, en Suisse. Des commémorations seront prévues à Sierre, Lommel et Heverlee.

L'accident s'est déroulé vers 21h15. Le bus ramenait 46 enfants de Saint-Luc, dans le Valais, vers la Belgique, après les classes de neige. Lors de la traversée du tunnel de Sierre, le véhicule a heurté le côté droit du tunnel et plié le rail de sécurité avant de monter sur la bordure et de percuter le mur se trouvant à la fin de l'aire de stationnement d'urgence. Aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'incident. Le bus transportait 52 personnes: 46 enfants, dont neuf étaient de nationalité néerlandaise, mais aussi deux instituteurs, deux accompagnateurs et deux chauffeurs. Les six adultes ainsi que 22 enfants ont perdu la vie dans l'accident. Dix-sept enfants étaient scolarisés à l'école primaire 't Stekske à Lommel et cinq à l'école primaire Sint-Lambertus à Heverlee. Les secours sont arrivés sur place 17 minutes après l'accident. Environ 200 personnes, douze ambulances et huit hélicoptères sont intervenus dans cette opération qui a duré plus de huit heures. Les causes exactes de l'accident n'ont jamais pu être formellement déterminées et la procédure pénale a été classée en 2015. Ce dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo assistera à la cérémonie de commémoration à Sierre. Des proches des victimes, des représentants des écoles et des délégations des conseils communaux de Louvain et de Lommel l'accompagneront. Une cérémonie aura lieu ce 14 mars à Lommel lors d'un hommage privé au monument dédié aux victimes, près de l'école primaire 't Stekske. L'école primaire Sint-Lambertus à Heverlee a, elle, organisé un moment de recueillement avec les proches vendredi soir. (Belga)