Invasion de l'Ukraine - Le gouvernement ukrainien prend des mesures pour soutenir les agriculteurs

Le gouvernement ukrainien souhaite rembourser les intérêts sur les prêts destinés aux activités agricoles et veut que l'État garantisse 80% du montant emprunté par les agriculteurs, a annoncé samedi soir dans un message vidéo le Premier ministre Denis Schmyhal.

Ces mesures devraient permettre aux agriculteurs ukrainiens de disposer de moyens suffisants pour semer et d'éviter de faire faillite s'ils perdent des récoltes en raison de l'invasion du pays par la Russie. L'Ukraine est également appelée le grenier de l'Europe. Le pays est un important producteur et exportateur de blé, de maïs, de colza et de tournesol. Afin de répondre à ses propres besoins alimentaires, une interdiction ou une restriction d'exportation de certaines denrées alimentaires a été déclarée. Selon M. Schmyhal, l'Ukraine disposera de suffisamment de denrées alimentaires de base pour les mois à venir.