DIRECT - Guerre en Ukraine: bombardements russes massifs, Kiev craint d'être encerclée

DIRECT RTL INFO

7h06 - Frappe russe contre une base près de la frontière polonaise

Les forces russes ont bombardé dimanche une base militaire située dans la région de Lviv (ouest de l'Ukraine), près de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée par le conflit, ont affirmé les autorités locales. "Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles. Des informations sur les (potentielles) victimes sont en train d'être recueillies", a déclaré l'administration régionale de Lviv dans un communiqué.

6h42 - Plusieurs explosions à Lviv dimanche matin

Plusieurs explosions ont retenti dimanche matin à Lviv, jusqu'en Pologne voisine, a constaté un journaliste de l'agence de presse allemande DPA basé à Przemyl, à moins de 100 km de la frontière ukrainienne. Selon les médias locaux ukrainiens, cette ville de l'ouest du pays qui sert de refuge à de nombreux civils fuyant la guerre a été la cible de tirs de roquettes.



D'après le média ukrainien de langue anglaise The Kyiv Independent, des bombardements ont touché toutes les régions de l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. Les sirènes anti-aériennes, appelant la population à s'abriter rapidement, ont retenti à Lviv, Poltava (centre-est), Kharkiv (est), Kramatorsk (est), Jytomyr (nord-ouest), Odessa (sud), Zaporijjia (sud-est), Tchernihiv (nord), Dnipro (est) et dans la capitale Kiev. Le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion de l'Ukraine le 24 février à partir des territoires séparatistes pro-russes de l'est, sous prétexte de "dénazifier" sa voisine et le régime pro-occidental du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

5h44 - La Russie place un nouveau maire dans la ville occupée de Melitopol

L'armée russe aurait placé un nouveau maire dans la ville ukrainienne occupée de Melitopol. Selon la chaîne d'information américaine CNN, il s'agit de Galina Danilshenko, un ancien membre du conseil municipal.



Le maire précédent, Ivan Fedorov, a été enlevé par les troupes russes vendredi, selon l'armée ukrainienne. Des images vidéo le montrent en train d'être évacué d'un bâtiment gouvernemental par des hommes armés. M. Fedorov aurait refusé de coopérer avec les Russes. Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, est tombé sous le contrôle de la Russie après l'invasion russe.

4h30 - Zelensky remet pour la 1ère fois un titre honorifique à une femme à titre posthume

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adopté un décret faisant du sergent Derusova Inna Nikolaevna la première femme à recevoir le titre de "Héros de l'Ukraine", le plus haut titre honorifique en Ukraine.



Cette femme, médecin militaire, a reçu le titre à titre posthume. Elle est morte après avoir sauvé plus de dix soldats blessés à Ochtyrka, a déclaré M. Zelensky dans un message vidéo. Mme Nikolaevna est morte à la suite d'un bombardement russe.

1h37 - Les Britanniques reçoivent 350 livres par mois pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Les Britanniques qui mettent leur logement à la disposition des Ukrainiens fuyant l'invasion russe peuvent bénéficier de 350 livres par mois, soit environ 418 euros, a annoncé le secrétaire d'Etat au Logement, Michael Gove, ont rapporté samedi les médias britanniques.



"La crise en Ukraine a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Des centaines de milliers de personnes innocentes ont été contraintes de quitter leur foyer, de laisser derrière elles tout ce qu'elles connaissent et aiment", a déclaré M. Gove, qui a appelé à un "effort national" pour accueillir les réfugiés. Les Britanniques qui peuvent accueillir des Ukrainiens peuvent s'inscrire sur un site web à partir de lundi, selon The Guardian. Pour bénéficier de la prime, ils doivent fournir gratuitement un logement ou une chambre pendant au moins six mois.

1h11 - Bombardements russes massifs, Kiev craint d'être encerclée

Les forces russes ont massivement bombardé les villes portuaires de Mykolaïv et Marioupol samedi, tandis que Kiev continuait à se préparer à une "défense acharnée" face à un possible encerclement. Parallèlement, le président ukrainien s'est félicité d'une "approche fondamentalement différente" de Moscou dans les récents pourparlers avec Kiev, expliquant que la Russie ne se contentait plus de "juste poser des ultimatums". Il a déploré que les "partenaires occidentaux (de l'Ukraine) ne soient pas suffisamment engagés" dans cette approche.



Sur le terrain, dans la ville portuaire de Mykolaïv (sud), les bombardements n'ont quasiment pas cessé de la nuit de vendredi à samedi, touchant notamment un centre de cancérologie et un hôpital ophtalmologique, selon une journaliste de l'AFP. "Ils ont tiré sur ces zones civiles, sans aucun objectif militaire", s'est indigné Dmytro Lagotchev, le chef de l'hôpital.



Autre cible majeure des frappes russes, Marioupol, port stratégique du sud-est assiégé depuis douze jours, est à court de nourriture, et aussi privé d'eau, de gaz, d'électricité et de communications.

00h02 - Zelensky évoque des éventuels pourparlers de paix avec le Premier ministre israélien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a discuté avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett de l'agression russe dans son pays et de la perspective d'éventuels pourparlers de paix, a-t-il annoncé sur Twitter samedi soir.



Volodymyr Zelensky a également demandé à M. Bennett de l'aider à libérer les otages ukrainiens. Parmi eux, le maire de Melitopol, une ville du sud-est de l'Ukraine. Selon Kiev, il a été enlevé par des soldats russes.