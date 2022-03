 Cette famille argentine boucle un inouï voyage-vie: 22 ans sur les routes alors qu’ils devaient partir 6 mois (photos)

Ils étaient partis pour six mois, le voyage d'une vie, ils reviennent 22 ans plus tard, après une vie de voyage, quatre enfants nés en route: une famille argentine boucle dimanche à Buenos Aires un périple rare et un peu fou, avec la conviction ancrée que "l'humanité est merveilleuse".



A Gualeguaychu (nord-ouest de Buenos Aires), une des dernières étapes à quelques heures et 230 km de la fin du voyage, Herman Zapp se demande s'il doit se dire "mon rêve est fini" ou "j'ai réalisé mon rêve". Peu importe au final. "Tout était plus beau qu'on l'avait imaginé".



Au commencement était un couple de 31 et 29 ans, gagnant bien leur vie, une maison en banlieue de Buenos Aires, des envies de parentalité. Mais juste avant, il y avait ce vieux rêve à deux: un trip routard de six mois, d'Argentine en Alaska, avec 4.000 dollars en poche. Et puis...



Et puis quelqu'un leur proposa cette vieille voiture de collection fatiguée en vente, un improbable moyen de locomotion: une Graham-Paige 1928, jantes en bois, "qui ne démarrait même pas", mais dont ils tombèrent amoureux. Le voyage se ferait donc en antiquité.



Ah, la Graham-Paige... Presque autant que les Zapp --"Family driving around the world", comme le proclame un autocollant sur le véhicule--, c'est elle la star du périple des 102 pays traversés, 362.000 km parcourus. Même si elle ne roulait que quelques heures par étape, et pas tous les jours, par égard pour son grand âge.