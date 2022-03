Facture d'énergie: des experts annoncent à quoi s'attendre dans les mois à venir

"La hausse du prix de l'électricité est entraînée par la hausse du prix du gaz. C'est le gaz qui est à la base de tout", explique Stéphane Bocqué, porte-parole de la fédération belge des entreprises électriques et gazières. "La confiance vers la Russie est fortement endommagée et le problème est que la Russie fournit 40% de son gaz à l'Europe. La rupture de cette confiance entraînera du KO à relativement long terme et impose à l'Europe et aux états de se repositionner au point de vue énergétique. Cela veut dire qu'il y a très peu de chances que les prix reviennent à des prix d'avant crise dans les mois qui viennent, même si la guerre se termine rapidement."

"Le message est clair : 'il faut diminuer sa consommation"'", conclut l'expert.

Olivier Neirynck, directeur technique de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants, se montre très pragmatique et reconnait que la situation est totalement hors de contrôle. "Je pense qu'on ne peut pas parler d'espoir. Il faut arrêter de dire que tout va très bien aujourd'hui. (...) C'est tellement bizarre ce qu'il s'est passé ces 15 derniers jours. En temps normal on arrive à faire des prévisions mais depuis 15 jours on ne sait plus prévoir quoi que ce soit au niveau des prix. [Le prix] peut descendre dans les prochains jours, comme il peut très fort augmenter."