Guerre en Ukraine: un journaliste américain tué par balle

Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin, à la lisière nord-ouest de Kiev, où les forces ukrainiennes combattent les forces russes, a-t-on appris de sources concordantes.



Les deux hommes ont été touchés à la mi-journée alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à l'AFP Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes.



Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé leurs ennemis russes d'avoir tiré sur les journalistes, mais l'origine des tirs était difficile à établir dans l'immédiat.



Des journalistes de l'AFP qui se trouvaient dans cette zone dimanche y ont entendu des tirs d'artillerie et d'armes plus légères.



Un journaliste de l'AFP a vu le corps du journaliste tué, qui avait ses papiers d'identité sur lui, y compris une carte d'accréditation du New York Times.



Il s'agit de Brent Renaud, 50 ans, un photographe et réalisateur, a précisé dans un communiqué le journal américain. Il avait travaillé pour le New York Times dans le passé, mais ne travaillait pas pour lui en Ukraine, selon ce communiqué.



C'est le premier journaliste étranger mort depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.



L'autre journaliste américain, apparemment légèrement blessé, a de son côté témoigné dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.