Le gouvernement paralysé face aux prix des carburants? Une décision en vue cette semaine selon Jean-Marc Nollet

Jean-Marc Nollet était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le co-président d’Ecolo a notamment été interrogé sur la flambée des prix des carburants et des énergies. La Vivaldi, le gouvernement fédéral, va-t-il enfin agir pour aider les citoyens face aux augmentations de prix constatées ces dernières semaines?

Pascal Vrebos: Une étude a montré qu’il y a 300 euros par semaine en plus pour une famille moyenne. On entend tous les présidents de partis qui disent qu’il faut du bazooka, il faut des mesures… Et on ne voit rien venir. La Vivaldi est paralysée?

Jean-Marc Nollet: Pas du tout, au contraire. Les choses sont préparées pour que cette semaine-ci le gouvernement puisse décider, mais dans l’ordre, et suivant une méthode qui a été définie par le Premier ministre.

Pascal Vrebos: Mais les présidents n’ont pas l’air de le savoir…

Jean-Marc Nollet: D’abord, une action au niveau européen. C’était le sommet de Versailles, et c’était la demande de la ministre de l’Energie, qui a demandé de bloquer les prix à partir de là. Aujourd’hui, la commission analyse cette proposition. Ensuite, au niveau belge, il faut prendre une série de mesures parce que la situation n’est plus tenable. Que ce soit en matière de chauffage, d’électricité ou de mobilité, il faut des mesures ponctuelles et des mesures structurelles.

[…]

Pascal Vrebos: Il y a un consensus au niveau de la Vivaldi ? Parce qu’on n’entend rien là.

Jean-Marc Nollet: Il y a un consensus. Tous les présidents de partis vont dans le même sens. Il faut maintenant fixer les montants, il faut décider cette semaine-ci, il faut aider les citoyens.

[…]

Pascal Vrebos: Le marché du gaz est hystérique, 20 fois plus cher qu’il y a un an. Les prix des énergies qui flambent, les matériaux, la consommation… Bref, la vie va augmenter. Quelle est pour Ecolo la mesure bazooka que vous allez proposer ou imposer?

Jean-Marc Nollet: Dans nos propositions que nous avons envoyées au Premier ministre, il n’y a pas qu’une seule solution. Il faut baisser la TVA sur le gaz, comme on l’a baissé sur l’électricité, et la transformer dans un système beaucoup plus intelligent d’accises. Deux, il faut aider les citoyens à isoler leurs maisons. Ça paraît nécessaire d’agir aussi de manière structurelle. Trois, par rapport à la mobilité, il faut aussi pouvoir descendre le prix à la pompe. Ce n’est plus tenable. Mais n’oublions pas non plus les personnes qui se chauffent aujourd’hui au mazout en Wallonie. C’est une personne sur deux. Il faut bien entendu développer les alternatives aussi. Permettre aux gens de prendre les transports en commun quand ils ne peuvent plus prendre la voiture.

Pascal Vrebos: Mais vous n’allez pas rajouter des métros, des trams, des bus là dans la semaine prochaine.

Jean-Marc Nollet: Si. Nous devons travailler à la fois à l’urgence, diminuer la facture, mais ce qui intéresse les gens aussi, c’est d’avoir des alternatives.

[…]

Pascal Vrebos: Vous avez dit avoir envoyé vos propositions au Premier ministre. Est-ce qu’il va prendre toutes vos mesures, ou bien ça va encore discuter, on va attendre?

Jean-Marc Nollet: Il y a quand même quelque chose d’intéressant dans ce qu’on a pu entendre, notamment sur votre plateau tout à l’heure ou au journal télévisé. C’est qu’il y a aujourd’hui une grande convergence. Tous les partis disent qu’il faut pouvoir se rendre plus indépendant et réduire la facture. Il y a une solution pour ça, c’est d’aller vers l’énergie renouvelable. C’est la seule énergie qu’on a chez nous. Le vent, le soleil, la géothermie. Aujourd’hui, on est en mesure d’aller beaucoup plus vite, d’accélérer la transition.