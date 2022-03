Mondiaux de gym acrobatique: Deux médailles d'or et une de bronze en plus pour la Belgique

(Belga) La Belgique a décroché deux nouveaux titres et une médaille de bronze lors de la dernière journée des Mondiaux de gymnastique acrobatique à Bakou, en Azerbaïdjan, dimanche, portant son total à dix médailles, dont sept en or.

Associés depuis seulement trois mois, Helena Heijens (Acro II Gym) et Bram Röttger (TK Werchter) ont complété leur récolte: après avoir gagné l'exercice combiné et l'exercice dynamique, la paire mixte belge a remporté aussi l'exercice statique, récoltant 29,360 points, devant les Britanniques Natasha Hutchinson et Dylan Howells (28,940) et les Allemands Daniel Blintsov et Pia Schuetze (28,940). Bo Hollebosch (Sportiva Sint Gillis Waas), Lise De Meyst (Ambitious Pro Gymnastics) et Kim Bergmans (Ambitious Pro Gymnastics) se sont offert un deuxième titre. Après avoir gagné l'exercice combiné et s'être paré d'argent dans l'exercice statique, le trio féminin s'est adjugé l'exercice dynamique, avec 29,130 points. Les Portugaises Barbara da Silva Sequeira, Beatriz Carneiro et Francisca Maia (28,210) ont pris l'argent devant les Israéliennes Yarin Ovadia, Meshi Hurbitz et Inbal Zeitounei (28,140). Le quatuor masculin Wannes Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe), Simon De Wever (TK Werchter), Jonas Raus (Volharding Boom) et Viktor Vermeire (Sportac Deinze) comptait un or dans l'exercice statique et un argent dans le combiné. Les quatre Belges ont cette fois décroché le bronze dans l'exercice dynamique, avec 27,890 points. Les Britanniques Archie Goonesekera, Andrew Morris-Hunt, Finlay Gray et Bradley Gold (28,690) ont remporté l'or, devant les Israéliens Hen Banuz, Lior Borodin, Amir Daus et Tomer Offir (27,900). Avec aussi l'or dans l'épreuve par équipes remporté grâce aux résultats de ces trois équipes en qualifications, la Belgique termine ces Mondiaux avec sept médailles d'or, deux d'argent et une de bronze. De bon augure avant les Jeux Mondiaux de Birmingham (États-Unis) en juillet prochain. (Belga)