Trois membres d'une même famille impliqués dans un vol à Arlon

(Belga) Une femme et sa fille ont réussi à pénétrer dans une maison en s'aidant de tournevis, samedi soir, dans le centre d'Arlon, pas loin du commissariat de police tandis que l'opération était pilotée par le chef de famille, a indiqué le parquet du Luxembourg.

Une fois à l'intérieur, le tandem a fouillé l'habitation sans rien emporter et a été arrêté au moment où il regagnait la voiture qui l'attendait. Le père, la mère et la fille ont été déférés devant le parquet qui a demandé leur arrestation immédiate. Ils feront l'objet d'une procédure accélérée et passeront devant le tribunal correctionnel le 28?mars prochain. La dame était déjà connue des forces de l'ordre et est en état de récidive. (Belga)