Coronavirus - Barack Obama positif au Covid-19

(Belga) Barack Obama a annoncé dimanche être positif au Covid-19. L'ex-président des Etats-Unis s'est soumis à un test car il avait des symptômes légers. Il dit se sentir "bien".

"Je viens d'être testé positif au Covid-19", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "J'ai la gorge irritée depuis quelques jours mais sinon je me sens bien." Son épouse Michelle a été testée négative. "Michelle et moi sommes reconnaissants d'avoir été vaccinés et 'boostés'', ajoute l'ancien président. (Belga)