Prévisions météo: que nous réserve cette dernière semaine de l'hiver?

Voici les prévisions météorologiques de l'IRM (Institut Royal Météorologique) pour cette dernière semaine de l'hiver. Ce lundi, la perturbation, déjà présente la veille sur le pays et liée à une dépression au nord des îles Britanniques, quittera notre pays en direction de l’Allemagne. Elle sera suivie d'une crête anticyclonique, à l'origine d'un temps sec sur la Belgique en journée et durant une grande partie de la nuit. En fin de nuit, une nouvelle perturbation abordera notre pays depuis la France.

Ce lundi, quelques faibles précipitations résiduelles sur l'est du pays puis le temps deviendra sec partout avec des éclaircies et des passages nuageux. Dans l'après-midi, les éclaircies s’élargiront. Les maxima atteindront 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés localement en plaine. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, mais en soirée il deviendra faible et variable ou de secteur sud.

Ce soir, des éclaircies seront encore présentes sous un temps sec mais cette nuit, la nébulosité augmentera à nouveau depuis le sud du pays. En fin de nuit, de la pluie tombera sur les régions le long de la frontière française. Sur la moitié nord, le temps restera encore temporairement sec. Les minima varieront entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible et variable,

avant de devenir faible à modéré de secteur sud-est.

Mardi, la journée débutera avec un temps très nuageux et de la pluie le long de la frontière française. En cours de journée, les précipitations atteindront les autres régions. Sur le nord-ouest, toutefois, le temps devrait rester pratiquement sec avec la possibilité d'éclaircies qui gagneront le reste du territoire en fin d'après-midi. Maxima de 7 degrés en Hautes-Fagnes à 14 degrés sur le nord-ouest. Le vent sera d'abord faible à modéré puis faible d'est à sud-est.

Mercredi sera la plus belle journée de la semaine

Mercredi, le temps deviendra sec et ensoleillé. En fin de journée, des nuages d'altitude envahiront le ciel depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés sur le centre et l'ouest. Le vent sera modéré de sud-est.

Jeudi, une zone de pluie transitera sur le pays depuis l'ouest. En matinée, la nébulosité sera d'abord abondante avec de la pluie. Dans l'après-midi, les éclaircies et un temps plus sec reviendront par l'est. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes-Fagnes à 16 degrés en plaine. Vent modéré, s'orientant au secteur nord.

Vendredi, le temps restera sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Il fera plus frais avec des maxima de 11 à 13 degrés sous un vent assez soutenu de secteur nord.

Quid du week-end?

Samedi, le temps sera sec et ensoleillé. Les maxima oscilleront autour de 10 ou 11 degrés degrés dans le centre sous un vent d'est à nord-est généralement modéré.

Dimanche, après une nuit froide, le soleil s'imposera à nouveau. Maxima proches de 10 ou 11 degrés dans le centre sous un vent de nord-est toujours sensible.