Voici les propositions du PS pour diminuer drastiquement vos factures énergétiques et le prix du carburant

Le ministre fédéral de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), était l'invité politique ce matin sur Bel RTL. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Ce tarif, prôné par le PS, concernerait les Belges qui touchent moins de 3.500 euros bruts par mois et serait équivalent à la moitié du tarif social élargi, soit une baisse de 20% sur l'électricité et de 35 à 40% sur le gaz.

"On veut créer un tarif moyen pour la classe moyenne inférieure. Les gens qui gagnent moins de 3.500 euros brut par mois. C'est le salaire médian et donc on veut faire en sorte qu'ils aient un avantage et que leurs factures d'électricité et de gaz soient réduite. La proposition, c'est faire la moitié de ce qui existe pour le tarif social élargi, soit 20% sur l'électricité et 35% sur le gaz.3.500 euros, c'est le salaire médian en Belgique, cela représente 30% de ménages du pays."

Et quid du prix du carburant?

Un autre sujet abordé pendant cette interview a été le prix du carburant. Le ministre fédéral de l'Economie prône une réduction de 29 centimes d'euros pour le litre d'essence et de 32 centimes pour le litre de diesel. Il espère une décision pour ce soir. "On doit aller le plus vite possible. Je pense que le 1er avril, cela reste faisable. Avec le ministre des Finances au sein du gouvernement on peut aller rapidement. (...) La proposition, c'est de descendre le niveau d'accises au minimum européen et donc on parle plutôt de 29 centimes pour un litre d'essence et de 32 centimes pour le Diesel. Je vais tout faire pour qu'on puisse le décider ce soir."