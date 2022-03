Explosion dans une habitation des Marolles à Bruxelles: 2 blessés

Une explosion a retenti, lundi matin vers 08h30, suivie d'un incendie, dans une maison située au sein du quartier des Marolles à Bruxelles, rue Saint-Ghislain, selon les pompiers bruxellois. Ces derniers se sont rendus sur place ainsi que les services médicaux. Deux personnes ont été blessées et le bâtiment est inhabitable.



"Le bilan final fait état de deux blessés, qui ont été évacués vers l'hôpital, et de deux personnes en état de choc", a indiqué lundi vers 10h00, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Par ailleurs, un habitant a été sauvé par les pompiers via l'auto-échelle. "La maison sinistrée est quant à elle inhabitable. La ville de Bruxelles va reloger les habitants", a précisé Walter Derieuw. Il s'agit d'une explosion de gaz, selon les pompiers, mais les causes exactes restent à déterminer.



Photos de Walter Derieuw