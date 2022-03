Elections présidentielles en France: qu'est-ce qui différencie Le Pen de Zemmour, les deux candidats d'extrême droite? (vidéo)

Ce n'est pas un fait anodin pour ces élections présidentielles françaises. Pour la première fois, deux candidats d'extrême-droite briguent la présidence française: Marine Le Pen et Éric Zemmour. Qu'est-ce qui les différencie réellement auprès de leurs électeurs? Deux candidats qui se disent éloignés mais que rien n'oppose....

A Hénin-Beaumont dans les Hauts de France, la terre d'adoption de Marine Le Pen, la ville de 25.000 habitants est entre les mains du Rassemblement National depuis 2014. Nous nous sommes rendus au marché matinal. Et pour la première fois un autre candidat de l'extrême droite vient semer le trouble. Un partisan tente de distribuer ses tracts d'Eric Zemmour. Il n'est visiblement pas le bienvenu pour tout le monde. "Ici, c'est un terrain conquis. Vous êtes chez tata Marine", lui rétorque un maraîcher.

A un mois du scrutin, toutes les équipes de campagne sont sur le terrain. Celles d'Éric Zemmour passeraient presque inaperçues ici. Les militants du candidat de reconquête sont pourtant visibles mais leur présence est embarrassante.

Si en apparence, le terrain n'est pas fertile, la récolte n'est pas aussi mauvaise, comme le confie l'un des partisans du Zemmour qui avait la tâche de distribuer des posters du candidat: "Le retour ici n'est pas du tout négatif. On assiste d'ailleurs à un certain basculement des électeurs", confie-t-il.

Il n'est pas rare de voir des anciens électeurs de Marine Le Pen se tourner aujourd'hui vers Eric Zemmour. L'un d'entre eux nous confie: "J'étais du côté obscur et j'ai rejoint la lumière, on va dire... Je ne crois plus en Marine Le Pen. Elle a déçu ses électeurs simplement quand on regarde le débat...", nous confie un Héninois, qui se fait abruptement interrompre par une passante. "Elle n'a pas déçu ses électeurs du tout. C'est vous qui vous trompez", s'énerve la passante.

C'est la troisième fois que Marine Le Pen se présente à la présidentielle. Eric Zemmour, lui, incarne la nouveauté et lui fait de l'ombre. Parmi ceux qui militent activement pour le polémiste : des jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont 10.000 en France et ont créé le mouvement génération Z.

Nicolas en fait partie. Il a dix-neuf ans: "J'ai d'abord commencé à m'intéresser à lui parce qu'on en entendait parler forcément dans les médias. Beaucoup en mal. Et le fait qu'on en parle autant en mal, cela a attisé ma curiosité. Du coup, j'ai acheté trois de ses livres que j'ai lus intégralement et finalement à force de l'écouter, j'ai fini par adhérer à ces propos".

Des propos parfois violents sur la préférence nationale ou sur l'immigration. Des sujets pourtant de prédilection des deux candidats de l'extrême mais pour Nicolas, Marine Le Pen est déjà trop expérimentée, trop lisse.

"Soit les deux programmes sont assez proches, mais j'ai trouvé Éric Zemmour plus authentique. Quand il est sur une position, il la tient et il l'affirme. Donc même si je suis pas d'accord avec forcément tout ce qu'il a pu dire, il a le mérite d'assumer", estime Nicolas.

Cet étudiant a quitté la fac pour rejoindre récemment les rangs de la police. Nicolas dit ne pas hésiter à voter Marine Le Pen si Éric Zemmour est éliminé au premier tour.