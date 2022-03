Jemeppe-sur-Sambre et Viroinval: un "bien connu de la justice" condamné pour avoir tabassé deux compagnes

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé lundi une peine de 10 mois de prison et une amende de 100 euros à l'encontre d'un homme qui devait répondre de préventions de coups ayant entraîné une incapacité, de destruction de véhicule et de menaces.



Le 9 janvier 2018 à Jemeppe-sur-Sambre, le prévenu avait donné un coup de tête à sa compagne, avec qui il était en pleine séparation. Celle-ci a eu le nez cassé et subi une incapacité de travail du 10 au 22 janvier.

A Viroinval, le 3 novembre de la même année, le même homme avait porté trois coups au visage d'une autre compagne, lui cassant au passage une dent. Le lendemain, il avait détruit le rétroviseur du véhicule de la victime, après l'avoir menacée par SMS.

Le prévenu avait déjà été condamné à 5 ans de prison en 2020 pour extorsion et condamné encore plus tôt pour des vols avec violence et des infractions à la loi sur les stupéfiants.