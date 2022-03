La police de Nivelles inaugure son nouveau gyropode: "On est visible de loin"

Accessibilité, visibilité... l'engin électrique possède de nombreux atouts.

La zone de police Nivelles-Genappe s’équipe d’un moyen de locomotion particulier : un gyropode ! Il s’agit d’un engin équipé de 2 roues tout terrain, où le policier se tient en équilibre dessus et avance ou recule en s’inclinant. Cet engin est totalement électrique, se recharge en 3h, est limité à 25 km/h et a une autonomie de 40km. Il permet aux policiers de se déplacer de manière rapide et écologique.

L’engin permet aux policiers d’être visibles en étant efficace et proche du citoyen dans le centre de la ville, qui est piétonnier. Frans Thyssen, agent de la zone de police Nivelles-Genappe: "C'est un véhicule qui donne une accessibilité à la population. On est visible de loin par la hauteur et en plus, comme on circule dans des zones fréquentées par des piétons, ils peuvent venir facilement nous trouver."

La zone de police a fait l’acquisition de cet enfin pour un peu moins de 10.000€.